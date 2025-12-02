https://crimea.ria.ru/20251202/kakoy-segodnya-prazdnik-2-dekabrya-1133205735.html
Какой сегодня праздник: 2 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День фортуны, в России поздравляют банковских работников, а в Новой Зеландии отмечают Национальный день шлепанцев. В этот день в 1804 году Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции, а в 1971 состоялась первая посадка космического аппарата на Марс. В этот день родились дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче, американская певица и актриса Бритни Спирс.Что празднуют в миреФрано Селак – так зовут самого везучего человека на планете: он выжил при крушении поезда в 1962 году, через год выпал из самолета, но упал в стог сена и отделался испугом, в 1966 остался цел при падении автобуса в реку, в 1970 успел вылезти из собственной машины за несколько секунд до того, как она взорвалась. В 1995 Франо сбил автобус, спустя несколько месяцев он вылетел через лобовое стекло собственного автомобиля – в обоих случаях не получил ни царапины. А в 2002 купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов! Если вы чувствуете в себе хотя бы маленькую долю удачливости Селака, то смело отмечайте сегодняшний праздник – Международный день фортуны.Ежегодно 2 декабря банковские работники России отмечают свой профессиональный праздник. И вот вам несколько интересных фактов на банковскую тему. В Древнем Вавилоне вы могли взять кредит под залог собственного ребенка. Такой закон принял царь Хаммурапи, который славился своей мудростью. А в Италии и сегодня можно получить кредит под залог сыра пармезан. Если заемщик-сыродел не возвращает кредит вовремя, банкиры изымают сыр и продают, чтобы покрыть свои убытки.Веселый и забавный праздник отмечают жители Новой Зеландии – День шлепанцев. Именно в Новой Зеландии изобрели эту универсальную обувь! Каждый житель этой страны обладает как минимум одной парой сланцев. Они ходят в них по дому, на прогулку, на пляж и даже на работу. Интересный факт: за год к берегам островов Новой Зеландии прибивает больше левых шлепанцев, чем правых.Еще сегодня отмечают День 2D-художников, Международный день борьбы за отмену рабства и Всемирный день компьютерной грамотности. Именины у Адриана, Герасима, Сергея, Дениса.Знаменательные события2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции. Великий француз считался личностью, не знавшей страха. При этом он боялся кошек. Зато обожал разные шляпы. Их у него было около двухсот.2 декабря 1971 года наша страна первой шагнула на Марс. Мягкую посадку на поверхность красной планеты совершил советский аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) "Марс-3". Аппарат проделал свой путь за 200 дней и спустя 1,5 минуты после посадки начал передавать первые данные. А еще на его борту находился марсоход – самый первый в мире и очень маленький, размером с книжку.Кто родился2 декабря 1946 года на свет появился талантливый итальянский модельер, дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче. Сейчас под брендом "Versace" выпускают не только одежду, но и парфюм, косметику и товары для дома.А в 1981 году на свет появилась популярная американская певица и актриса Бритни Спирс. Ее первый сингл "Baby One More Time", вышедший в 1998 году, сделал певицу суперзвездой. Было продано более девяти миллионов копий. Кроме выступлений на эстраде, певица снимается в рекламе и пишет книги.Кроме того, в этот день родились известный британский хирург Джозеф Белл, который стал прообразом знаменитого сыщика Шерлока Холмса, советский, российский и американский актер, исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин – "Американец" Александр Кузнецов, российский актер театра и кино Сергей Чирков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
