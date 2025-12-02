Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: 2 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251202/kakoy-segodnya-prazdnik-2-dekabrya-1133205735.html
Какой сегодня праздник: 2 декабря
Какой сегодня праздник: 2 декабря - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Какой сегодня праздник: 2 декабря
Сегодня во всем мире отмечают День фортуны, в России поздравляют банковских работников, а в Новой Зеландии отмечают Национальный день шлепанцев. В этот день в... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T00:00
2025-12-02T00:00
праздники и памятные даты
общество
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132353246_0:73:2784:1639_1920x0_80_0_0_fc893820ca9b7fcfd80f892f051c3505.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День фортуны, в России поздравляют банковских работников, а в Новой Зеландии отмечают Национальный день шлепанцев. В этот день в 1804 году Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции, а в 1971 состоялась первая посадка космического аппарата на Марс. В этот день родились дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче, американская певица и актриса Бритни Спирс.Что празднуют в миреФрано Селак – так зовут самого везучего человека на планете: он выжил при крушении поезда в 1962 году, через год выпал из самолета, но упал в стог сена и отделался испугом, в 1966 остался цел при падении автобуса в реку, в 1970 успел вылезти из собственной машины за несколько секунд до того, как она взорвалась. В 1995 Франо сбил автобус, спустя несколько месяцев он вылетел через лобовое стекло собственного автомобиля – в обоих случаях не получил ни царапины. А в 2002 купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов! Если вы чувствуете в себе хотя бы маленькую долю удачливости Селака, то смело отмечайте сегодняшний праздник – Международный день фортуны.Ежегодно 2 декабря банковские работники России отмечают свой профессиональный праздник. И вот вам несколько интересных фактов на банковскую тему. В Древнем Вавилоне вы могли взять кредит под залог собственного ребенка. Такой закон принял царь Хаммурапи, который славился своей мудростью. А в Италии и сегодня можно получить кредит под залог сыра пармезан. Если заемщик-сыродел не возвращает кредит вовремя, банкиры изымают сыр и продают, чтобы покрыть свои убытки.Веселый и забавный праздник отмечают жители Новой Зеландии – День шлепанцев. Именно в Новой Зеландии изобрели эту универсальную обувь! Каждый житель этой страны обладает как минимум одной парой сланцев. Они ходят в них по дому, на прогулку, на пляж и даже на работу. Интересный факт: за год к берегам островов Новой Зеландии прибивает больше левых шлепанцев, чем правых.Еще сегодня отмечают День 2D-художников, Международный день борьбы за отмену рабства и Всемирный день компьютерной грамотности. Именины у Адриана, Герасима, Сергея, Дениса.Знаменательные события2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции. Великий француз считался личностью, не знавшей страха. При этом он боялся кошек. Зато обожал разные шляпы. Их у него было около двухсот.2 декабря 1971 года наша страна первой шагнула на Марс. Мягкую посадку на поверхность красной планеты совершил советский аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) "Марс-3". Аппарат проделал свой путь за 200 дней и спустя 1,5 минуты после посадки начал передавать первые данные. А еще на его борту находился марсоход – самый первый в мире и очень маленький, размером с книжку.Кто родился2 декабря 1946 года на свет появился талантливый итальянский модельер, дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче. Сейчас под брендом "Versace" выпускают не только одежду, но и парфюм, косметику и товары для дома.А в 1981 году на свет появилась популярная американская певица и актриса Бритни Спирс. Ее первый сингл "Baby One More Time", вышедший в 1998 году, сделал певицу суперзвездой. Было продано более девяти миллионов копий. Кроме выступлений на эстраде, певица снимается в рекламе и пишет книги.Кроме того, в этот день родились известный британский хирург Джозеф Белл, который стал прообразом знаменитого сыщика Шерлока Холмса, советский, российский и американский актер, исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин – "Американец" Александр Кузнецов, российский актер театра и кино Сергей Чирков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/1b/1132353246_202:0:2677:1856_1920x0_80_0_0_8b12c6bf7a5e46eb8f5808e5c5887292.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 2 декабря

Что празднуют в России и в мире 2 декабря

00:00 02.12.2025
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТабличка на здании Центрального банка РФ
Табличка на здании Центрального банка РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Сегодня во всем мире отмечают День фортуны, в России поздравляют банковских работников, а в Новой Зеландии отмечают Национальный день шлепанцев. В этот день в 1804 году Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции, а в 1971 состоялась первая посадка космического аппарата на Марс. В этот день родились дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче, американская певица и актриса Бритни Спирс.

Что празднуют в мире

Франо Селак – так зовут самого везучего человека на планете: он выжил при крушении поезда в 1962 году, через год выпал из самолета, но упал в стог сена и отделался испугом, в 1966 остался цел при падении автобуса в реку, в 1970 успел вылезти из собственной машины за несколько секунд до того, как она взорвалась. В 1995 Франо сбил автобус, спустя несколько месяцев он вылетел через лобовое стекло собственного автомобиля – в обоих случаях не получил ни царапины. А в 2002 купил лотерейный билет и выиграл миллион долларов! Если вы чувствуете в себе хотя бы маленькую долю удачливости Селака, то смело отмечайте сегодняшний праздник – Международный день фортуны.
Ежегодно 2 декабря банковские работники России отмечают свой профессиональный праздник. И вот вам несколько интересных фактов на банковскую тему. В Древнем Вавилоне вы могли взять кредит под залог собственного ребенка. Такой закон принял царь Хаммурапи, который славился своей мудростью. А в Италии и сегодня можно получить кредит под залог сыра пармезан. Если заемщик-сыродел не возвращает кредит вовремя, банкиры изымают сыр и продают, чтобы покрыть свои убытки.
Веселый и забавный праздник отмечают жители Новой Зеландии – День шлепанцев. Именно в Новой Зеландии изобрели эту универсальную обувь! Каждый житель этой страны обладает как минимум одной парой сланцев. Они ходят в них по дому, на прогулку, на пляж и даже на работу. Интересный факт: за год к берегам островов Новой Зеландии прибивает больше левых шлепанцев, чем правых.
Еще сегодня отмечают День 2D-художников, Международный день борьбы за отмену рабства и Всемирный день компьютерной грамотности. Именины у Адриана, Герасима, Сергея, Дениса.

Знаменательные события

2 декабря 1804 года Наполеон Бонапарт провозгласил себя императором Франции. Великий француз считался личностью, не знавшей страха. При этом он боялся кошек. Зато обожал разные шляпы. Их у него было около двухсот.
2 декабря 1971 года наша страна первой шагнула на Марс. Мягкую посадку на поверхность красной планеты совершил советский аппарат автоматической межпланетной станции (АМС) "Марс-3". Аппарат проделал свой путь за 200 дней и спустя 1,5 минуты после посадки начал передавать первые данные. А еще на его борту находился марсоход – самый первый в мире и очень маленький, размером с книжку.

Кто родился

2 декабря 1946 года на свет появился талантливый итальянский модельер, дизайнер и основатель международного дома моды "Versace" Джанни Версаче. Сейчас под брендом "Versace" выпускают не только одежду, но и парфюм, косметику и товары для дома.
А в 1981 году на свет появилась популярная американская певица и актриса Бритни Спирс. Ее первый сингл "Baby One More Time", вышедший в 1998 году, сделал певицу суперзвездой. Было продано более девяти миллионов копий. Кроме выступлений на эстраде, певица снимается в рекламе и пишет книги.
Кроме того, в этот день родились известный британский хирург Джозеф Белл, который стал прообразом знаменитого сыщика Шерлока Холмса, советский, российский и американский актер, исполнитель главной роли в фильме "Джек Восьмеркин – "Американец" Александр Кузнецов, российский актер театра и кино Сергей Чирков.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Праздники и памятные датыОбществоНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ночью температура воздуха опустится до нуля: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 2 декабря
22:55Освобождение Красноармейска и Волчанска и переговоры по Украине: главное
22:47На Солнце копится энергия: будет ли супервзрыв
22:30Когда придет очередь Зеленского после отставки Ермака – мнение
22:17Красноармейск и Волчанск освобождены
22:03В Севастополе всю ночь будут стрелять
21:52В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
Лента новостейМолния