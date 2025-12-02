Рейтинг@Mail.ru
Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве
Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве
Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве
Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини задержана по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с... РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T15:56
2025-12-02T15:58
европейский союз (ес)
новости
европа
мошенничество
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини задержана по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Soir.Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов.Могерини занимала пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 годы. В период руководства евродипломатией запомнилась заявлениями о незаконности воссоединения Крыма с Россией, обвинениями в адрес РФ в якобы "невыполнении" ею Минских соглашений, поддержкой так называемой "несистемной оппозиции" в России и выступлениями против закрытия границ ЕС для мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
европа
европейский союз (ес), новости, европа, мошенничество
Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-глава евродипломатии Могерини задержана по делу о предполагаемом мошенничестве – СМИ

15:56 02.12.2025 (обновлено: 15:58 02.12.2025)
 
© AFP 2018 / John ThysФедерика Могерини
Федерика Могерини
© AFP 2018 / John Thys
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини задержана по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Soir.
Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов.

"Одна из... (задержанных – ред.) – директор колледжа Европы Федерика Могерини... В настоящее время она находится под стражей", – говорится в сообщении.

Могерини занимала пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 годы. В период руководства евродипломатией запомнилась заявлениями о незаконности воссоединения Крыма с Россией, обвинениями в адрес РФ в якобы "невыполнении" ею Минских соглашений, поддержкой так называемой "несистемной оппозиции" в России и выступлениями против закрытия границ ЕС для мигрантов.
Европейский Союз (ЕС)НовостиЕвропаМошенничество
 
