https://crimea.ria.ru/20251202/eks-glavu-diplomatii-es-mogerini-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve-1151351447.html

Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве

Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве - РИА Новости Крым, 02.12.2025

Экс-главу дипломатии ЕС Могерини задержали по подозрению в мошенничестве

Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини задержана по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с... РИА Новости Крым, 02.12.2025

2025-12-02T15:56

2025-12-02T15:56

2025-12-02T15:58

европейский союз (ес)

новости

европа

мошенничество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111399/97/1113999742_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_e3ef682a0005d525195fb5e4fc3b120d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бывший верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Федерика Могерини задержана по делу о предполагаемом мошенничестве, связанном с финансируемой Евросоюзом программой обучения дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Soir.Ранее Европейская прокуратура (EPPO) подтвердила проведение обысков в штаб-квартире дипслужбы ЕС и задержание трех человек в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с финансируемой Евросоюзом программой подготовки молодых дипломатов.Могерини занимала пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 годы. В период руководства евродипломатией запомнилась заявлениями о незаконности воссоединения Крыма с Россией, обвинениями в адрес РФ в якобы "невыполнении" ею Минских соглашений, поддержкой так называемой "несистемной оппозиции" в России и выступлениями против закрытия границ ЕС для мигрантов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

европа

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский союз (ес), новости, европа, мошенничество