https://crimea.ria.ru/20251202/chast-koktebelya-obestochena-1151346425.html
Часть Коктебеля обесточена
Часть Коктебеля обесточена - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Часть Коктебеля обесточена
Более 15 улиц, переулков и два садовых товарищества Коктебеля во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T13:28
2025-12-02T13:28
2025-12-02T13:28
крым
коктебель
феодосия
гуп рк "крымэнерго"
энергосистема крыма
жкх
жкх крыма и севастополя
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145247882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_93d11933cb411adf259059084fbc9177.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 15 улиц, переулков и два садовых товарищества Коктебеля во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго".Нет электричества также у абонентов в садовых товариществах "Волна" и "Коктебель".На месте уже работает аварийная бригада. Планируемое место восстановления – три часа.Ранее в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуКрымские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды
крым
коктебель
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/1a/1145247882_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6383b2d60549fa3be1652f8ca7aaa6d8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, коктебель, феодосия, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
Часть Коктебеля обесточена
Часть Коктебеля во вторник осталась без электричества из-за аварии на сетях