Часть Коктебеля обесточена - РИА Новости Крым, 02.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 15 улиц, переулков и два садовых товарищества Коктебеля во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго".Нет электричества также у абонентов в садовых товариществах "Волна" и "Коктебель".На месте уже работает аварийная бригада. Планируемое место восстановления – три часа.Ранее в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.
Новости
крым, коктебель, феодосия, гуп рк "крымэнерго", энергосистема крыма, жкх, жкх крыма и севастополя, общество, новости крыма
13:28 02.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Более 15 улиц, переулков и два садовых товарищества Коктебеля во вторник остались без электроснабжения из-за аварии на сетях, сообщают в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в пгт Коктебель, улицы: Арматлукская, Барахголь, Юнге, Гаврилова, Курортная, Ленина, Арендта, Шагинян, Македонского, Чуева, Цветаевой, Планерная, Пляжная, Приморская; переулок Школьный и прилегающие улицы/переулки", – перечислили в организации.
Нет электричества также у абонентов в садовых товариществах "Волна" и "Коктебель".
На месте уже работает аварийная бригада. Планируемое место восстановления – три часа.
Ранее в Крыму было объявлено экстренное штормовое предупреждение из-за сильных дождей в центральных, южных и восточных районах. В связи с этим энергетики Крыма перешли на режим повышенной готовности.
