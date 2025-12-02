https://crimea.ria.ru/20251202/bezviz-rossii-i-kitaya-ukrepit-druzhbu-mezhdu-narodami--mid-knr-1151341759.html

Безвиз России и Китая укрепит дружбу между народами – МИД КНР

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Обоюдный безвизовый режим между Китаем и Россией укрепит сотрудничество в разных областях и дружбу между двумя народами. Такое мнение высказал официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге во вторник.1 декабря президент Владимир Путин подписал указ о временном порядке въезда и выезда в Российскую Федерацию граждан Китайской Народной Республики. Теперь граждане Китая до 14 сентября 2026 года включительно смогут въезжать в РФ без виз для туристических и деловых поездок.Китай искренне приглашает все больше российских друзей воспользоваться безвизовым режимом для спонтанных поездок в Китай, и также с нетерпением ждет, когда граждане КНР воспользуются безвизовым режимом и "отправятся в чудесное путешествие в Россию", добавил Линь Цзянь.Китай в сентябре ввел пробный (на год) безвизовый режим для россиян, став 23-й страной, в которой туристы из РФ могут находиться без разрешительных документов в течение месяца. Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия ответит зеркально.Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков рассказал, что новые условия принесут туротрасли РФ больше выгод, чем это было пять лет назад. По его мнению, запуск безвизового режима для туристов из Китая вернет показатели 2019 года, когда китайских гостей в России было 2 миллиона человек в год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение"Мир открыл рот": что показал военный парад в Пекине после саммита ШОССанкции ЕС не скажутся на турпотоке в Россию

