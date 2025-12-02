Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты - РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251202/aeroport-krasnodara-vnov-prinimaet-samolety-1151338099.html
Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты
Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты
Аэропорт Краснодара снова принимает и отправляет рейсы после введенных ранее ограничений. Об этом сообщили в Росавиации. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T07:42
2025-12-02T07:42
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/0c/1143266024_473:697:2580:1882_1920x0_80_0_0_71ed4762384d78636d0947c8b4b24c11.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара снова принимает и отправляет рейсы после введенных ранее ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара были введены во вторник в 05:30 утра. В Росавиации напомнили, что, согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани может принимать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации.9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар, краснодарский край, аэропорт, авиация, росавиация, безопасность, новости
Аэропорт Краснодара вновь принимает самолеты

07:42 02.12.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет в небе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Аэропорт Краснодара снова принимает и отправляет рейсы после введенных ранее ограничений. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения на полеты в аэропорту Краснодара были введены во вторник в 05:30 утра.
"В аэропорту Краснодара (Пашковский) ️сняты дополнительные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - сказано в сообщении.
В Росавиации напомнили, что, согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани может принимать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации.
9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
