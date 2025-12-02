Рейтинг@Mail.ru
Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 02.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251202/aeroport-krasnodar-zakryli-dlya-poletov-1151337359.html
Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов
Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов - РИА Новости Крым, 02.12.2025
Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов
В аэропорту Краснодара утром во вторник ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 02.12.2025
2025-12-02T06:01
2025-12-02T06:07
краснодар
аэропорт
росавиация
авиация
безопасность
краснодарский край
кубань
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133577251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5a080f4bfd89f41099af34e62f93dd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара утром во вторник ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация.В ведомстве напомнили, что, согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани может принимать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. 9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
краснодар
краснодарский край
кубань
краснодар, аэропорт, росавиация, авиация, безопасность, краснодарский край, кубань, новости
Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов

В аэропорту Краснодара введены ограничения на полеты – Росавиация

06:01 02.12.2025 (обновлено: 06:07 02.12.2025)
 
© РосавиацияАэропорт Краснодара
Аэропорт Краснодара
© Росавиация
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара утром во вторник ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Краснодар (Пашковский) введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.️ Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - сказано в сообщении.
В ведомстве напомнили, что, согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани может принимать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.
Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации.
9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.
До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.
КраснодарАэропортРосавиацияАвиацияБезопасностьКраснодарский крайКубаньНовости
 
