https://crimea.ria.ru/20251202/aeroport-krasnodar-zakryli-dlya-poletov-1151337359.html

Аэропорт Краснодара временно закрыли для полетов

В аэропорту Краснодара утром во вторник ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация.

2025-12-02

2025-12-02T06:01

2025-12-02T06:07

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133577251_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a5a080f4bfd89f41099af34e62f93dd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В аэропорту Краснодара утром во вторник ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение принято в целях безопасности, сообщает Росавиация.В ведомстве напомнили, что, согласно выпущенному извещению (NOTAM), воздушная гавань столицы Кубани может принимать рейсы ежедневно с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Интенсивность полетов не более пяти взлетно-посадочных операций в час.Аэропорт в Краснодаре был закрыт с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности в числе других одиннадцати на юге России. 11 сентября он возобновил обслуживание рейсов. Такое решение было принято после проверки безопасности полетов, которую провела межведомственная рабочая группа на базе Росавиации. 9 июля возобновила работу воздушная гавань в Геленджике.До настоящего времени не работают аэропорты Симферополя, Анапы, Ростова-на-Дону, Брянска, Воронежа, Белгорода, Курска, Липецка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

