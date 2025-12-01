Рейтинг@Mail.ru
Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/zhenschina-s-vich-mozhet-rodit-zdorovogo-rebenka--minzdrav-kryma-1151319997.html
Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T20:37
2025-12-01T20:37
вич
екатерина доценко
мнения
здравоохранение в россии
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики вертикальной передачи инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.Первый этап профилактики предполагает осведомленность женщины о своем ВИЧ-статусе и прием соответствующих медикаментов, второй – внутривенное введение антиретровирусных препаратов матери во время родов, а также назначение медикаментов ребенку непосредственно после рождения, и третий этап – исключение грудного вскармливания, добавила медик. Она уточнила, что тестирование на ВИЧ для граждан бесплатное.Как сообщалось ранее, ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_587:0:3316:2047_1920x0_80_0_0_775a1b85dfc35b6c4a14a70e358ff602.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вич, екатерина доценко, мнения, здравоохранение в россии, дети
Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма

Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка в 99% случаев – минздрав Крыма

20:37 01.12.2025
 
© РИА Новости . Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкНоворожденный ребенок. Архивное фото
Новорожденный ребенок. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики вертикальной передачи инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.
"Это трехкомпонентный период профилактики, при соблюдении которого в 99% случаев ребенок рождается здоровым. Если 10-15 лет назад риск инфицирования младенца составлял 40%, сейчас менее 2%", – рассказала спикер.
Первый этап профилактики предполагает осведомленность женщины о своем ВИЧ-статусе и прием соответствующих медикаментов, второй – внутривенное введение антиретровирусных препаратов матери во время родов, а также назначение медикаментов ребенку непосредственно после рождения, и третий этап – исключение грудного вскармливания, добавила медик. Она уточнила, что тестирование на ВИЧ для граждан бесплатное.
Как сообщалось ранее, ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией
Сколько ВИЧ-инфицированных людей живет в Крыму
Каких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
 
ВИЧЕкатерина ДоценкоМненияЗдравоохранение в Россиидети
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:31Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
21:08Оркестр Дедов Морозов и шоу-программа: что готовят на Новый год в Крыму
20:48В Севастополе завершается строительство еще одной поликлиники
20:37Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма
20:23В Крыму и Севастополе растет число заболевших ОРВИ
20:11В Севастополе снизились цены на "борщевой набор" и подсолнечное масло
19:51Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
19:37Сколько жители Крыма заплатят имущественных налогов
19:15В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
19:04В Севастополе отменили воздушную тревогу
18:51В Севастополе воздушная тревога
18:49Морской транспорт в Севастополе приостановил движение
18:32Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
18:10В Адлере грабитель снял с таксиста часы и попался из-за рассеянности
17:57В Белоруссии упал беспилотник из Литвы
17:47Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
17:3570-миллионное дерево высадили в Крыму в рамках акции "Сохраним лес"
17:18Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
17:07Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
16:52В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
Лента новостейМолния