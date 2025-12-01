Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма

https://crimea.ria.ru/20251201/zhenschina-s-vich-mozhet-rodit-zdorovogo-rebenka--minzdrav-kryma-1151319997.html
ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T20:37
2025-12-01T20:37
2025-12-01T20:37
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики вертикальной передачи инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.Первый этап профилактики предполагает осведомленность женщины о своем ВИЧ-статусе и прием соответствующих медикаментов, второй – внутривенное введение антиретровирусных препаратов матери во время родов, а также назначение медикаментов ребенку непосредственно после рождения, и третий этап – исключение грудного вскармливания, добавила медик. Она уточнила, что тестирование на ВИЧ для граждан бесплатное.Как сообщалось ранее, ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели.
