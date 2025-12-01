https://crimea.ria.ru/20251201/zhenschina-s-vich-mozhet-rodit-zdorovogo-rebenka--minzdrav-kryma-1151319997.html

Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма

Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Женщина с ВИЧ может родить здорового ребенка – минздрав Крыма

ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T20:37

2025-12-01T20:37

2025-12-01T20:37

вич

екатерина доценко

мнения

здравоохранение в россии

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/1e/1119745713_0:86:3423:2011_1920x0_80_0_0_58bd3fc8ba241e45fbf2f9aade20bf34.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. ВИЧ – не приговор. Женщина с положительным ВИЧ-статусом в 99% случаях может родить здорового ребенка. В стране разработаны эффективные методы профилактики вертикальной передачи инфекции. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщила главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.Первый этап профилактики предполагает осведомленность женщины о своем ВИЧ-статусе и прием соответствующих медикаментов, второй – внутривенное введение антиретровирусных препаратов матери во время родов, а также назначение медикаментов ребенку непосредственно после рождения, и третий этап – исключение грудного вскармливания, добавила медик. Она уточнила, что тестирование на ВИЧ для граждан бесплатное.Как сообщалось ранее, ученым удалось совершить прорыв в лечение ВИЧ, но вакцину для профилактики этого заболевания пока не изобрели.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вич, екатерина доценко, мнения, здравоохранение в россии, дети