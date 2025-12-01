https://crimea.ria.ru/20251201/zakharova-otvetila-na-zayavlenie-ob-uprezhdayuschem-udare-po-rossii-1151320531.html
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России
Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T15:04
2025-12-01T15:04
2025-12-01T15:10
мария захарова
мнения
россия
министерство иностранных дел рф (мид рф)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135280387_0:198:3008:1890_1920x0_80_0_0_92b4c45ca0b2608b0da0cd9cc5d04f41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по украинскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте дипведомства.Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия".По словам дипломата, люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Североатлантический альянс давно уже не скрывает свои истинные цели и намерения. При этом, по словам Захаровой, у руководства блока "хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности.Подобные заявления об " упреждающих ударах" по России на фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию, уверена дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала СШАПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135280387_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_33fabdd4a53e492a07cfc02f00ee5488.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, мнения, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России
Заявление о "превентивном ударе" подрывают усилия по выходу из украинского кризиса – МИД
15:04 01.12.2025 (обновлено: 15:10 01.12.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по украинскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте дипведомства.
Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия".
"Рассматриваем заявление о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации. Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса", – отметила Захарова.
По словам дипломата, люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Североатлантический альянс давно уже не скрывает свои истинные цели и намерения. При этом, по словам Захаровой, у руководства блока "хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности.
Подобные заявления об " упреждающих ударах" по России на фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию, уверена дипломат.
"В Брюсселе любят повторять мантру о "сугубо оборонительном" характере альянса. Саморазоблачительные откровения Дж.Каво Драгоне об "упреждающих ударах" подводят жирную черту под этой мифологией", – заключила Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: