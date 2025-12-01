Рейтинг@Mail.ru
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251201/zakharova-otvetila-na-zayavlenie-ob-uprezhdayuschem-udare-po-rossii-1151320531.html
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России
Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по украинскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте дипведомства.Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия".По словам дипломата, люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Североатлантический альянс давно уже не скрывает свои истинные цели и намерения. При этом, по словам Захаровой, у руководства блока "хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности.Подобные заявления об " упреждающих ударах" по России на фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию, уверена дипломат.
мария захарова, мнения, россия, министерство иностранных дел рф (мид рф), новости
Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России

Заявление о "превентивном ударе" подрывают усилия по выходу из украинского кризиса – МИД

15:04 01.12.2025 (обновлено: 15:10 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по украинскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте дипведомства.
Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия".
"Рассматриваем заявление о возможном нанесении упреждающих ударов по России как крайне безответственный шаг, свидетельствующий о готовности альянса и дальше двигаться в сторону эскалации. Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса", – отметила Захарова.
По словам дипломата, люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Североатлантический альянс давно уже не скрывает свои истинные цели и намерения. При этом, по словам Захаровой, у руководства блока "хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности.
Подобные заявления об " упреждающих ударах" по России на фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию, уверена дипломат.
"В Брюсселе любят повторять мантру о "сугубо оборонительном" характере альянса. Саморазоблачительные откровения Дж.Каво Драгоне об "упреждающих ударах" подводят жирную черту под этой мифологией", – заключила Захарова.
