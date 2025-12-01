https://crimea.ria.ru/20251201/zakharova-otvetila-na-zayavlenie-ob-uprezhdayuschem-udare-po-rossii-1151320531.html

Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России

Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России

Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по... РИА Новости Крым, 01.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Заявление главы военного комитета НАТО об "упреждающем ударе" по России является безответственным шагом и целенаправленной попыткой подорвать усилия по украинскому урегулированию. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованной на сайте дипведомства.Накануне председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне в комментарии газете Financial Times заявил, что в Североатлантическом альянсе обсуждается возможность нанесения по России упреждающего удара в качестве "оборонного действия".По словам дипломата, люди, делающие подобного рода заявления, должны осознавать вытекающие из этого риски и возможные последствия, в том числе для самих членов альянса.Официальный представитель МИД РФ также отметила, что Североатлантический альянс давно уже не скрывает свои истинные цели и намерения. При этом, по словам Захаровой, у руководства блока "хватает совести, чтобы обвинять Россию в "воинственной ядерной риторике", запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности.Подобные заявления об " упреждающих ударах" по России на фоне раскручиваемой альянсом антироссийской истерии не просто подливают масла в огонь, а серьезно разжигают уже имеющуюся конфронтацию, уверена дипломат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала СШАПоследнее мирное лето: что стоит за словами Писториуса о войне РФ и НАТОИзоляция РФ и "море НАТО" на Балтике: зачем Швеция подстрекает Европу





