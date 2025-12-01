Рейтинг@Mail.ru
За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/za-khischenie-telefona-i-perevod-deneg-zhitelnitsa-evpatorii-poluchila-7-let-1151314701.html
За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет - РИА Новости Крым, 01.12.2025
За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
За хищение мобильного телефона и перевод с него 35 тысяч рублей на чужой счет жительница Евпатории получила 7 лет исправительной колонии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T12:15
2025-12-01T12:15
крым
новости крыма
хищение
прокуратура республики крым
евпатория
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. За хищение мобильного телефона и перевод с него 35 тысяч рублей на чужой счет жительница Евпатории получила 7 лет исправительной колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного органа, женщина, будучи ранее судимой за совершение разбойного нападения, в период условного осуждения решилась на новое преступление. Находясь в сквере имени Ленина в городе Евпатории, она обнаружила на скамейке оставленный без присмотра пакет с мобильным телефоном.Незаконная деятельность правонарушительницы выявлена сотрудниками органов внутренних дел. Суд приговорил крымчанку к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело. Задержанным оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патроновРасхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхДеньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
крым
евпатория
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_18e6a02940be3f4667e43864102592a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, хищение, прокуратура республики крым, евпатория, уголовный кодекс
За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет

Хищение телефона и перевод денег обернулось для жительницы Евпатории колонией

12:15 01.12.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. За хищение мобильного телефона и перевод с него 35 тысяч рублей на чужой счет жительница Евпатории получила 7 лет исправительной колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"В Евпатории местная жительница отправится в колонию за хищение мобильного телефона и денежных средств с банковского счета", – сказано в сообщении.
По данным надзорного органа, женщина, будучи ранее судимой за совершение разбойного нападения, в период условного осуждения решилась на новое преступление. Находясь в сквере имени Ленина в городе Евпатории, она обнаружила на скамейке оставленный без присмотра пакет с мобильным телефоном.
"С помощью установленного на мобильном устройстве приложения банка, подобрав пароль к которому, она перевела со счета потерпевшего порядка 35 тысяч рублей на банковский счет своего знакомого", – добавили в прокуратуре.
Незаконная деятельность правонарушительницы выявлена сотрудниками органов внутренних дел. Суд приговорил крымчанку к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело. Задержанным оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патронов
Расхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочных
Деньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров
 
КрымНовости КрымаХищениеПрокуратура Республики КрымЕвпаторияУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:35Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
14:19Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
14:07В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
13:58Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
13:50ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в России в 2026 году
13:45Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
13:40Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки
13:22В Крыму снизилось число заражений ВИЧ-инфекцией
13:15Сотрудница хлебозавода на Кубани получила 21 год за убийство коллег
13:01Вопиющий случай: в Кремле прокомментировали атаку на танкеры в Турции
12:49Новости СВО: Украина за сутки вновь потеряла более тысячи боевиков
12:39Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
12:27Взаимная отмена виз: Россия и Саудовская Аравия подписали соглашение
12:15За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
12:09Армия России взяла под контроль Клиновое в ДНР
12:02Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
11:47Переговоры США и Украины: о чем была встреча во Флориде
11:18Россияне в декабре выбирают Ялту – цены в отелях
10:59Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
10:47Турпоток в Крым вырос на 15%
Лента новостейМолния