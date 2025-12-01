За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. За хищение мобильного телефона и перевод с него 35 тысяч рублей на чужой счет жительница Евпатории получила 7 лет исправительной колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.
"В Евпатории местная жительница отправится в колонию за хищение мобильного телефона и денежных средств с банковского счета", – сказано в сообщении.
По данным надзорного органа, женщина, будучи ранее судимой за совершение разбойного нападения, в период условного осуждения решилась на новое преступление. Находясь в сквере имени Ленина в городе Евпатории, она обнаружила на скамейке оставленный без присмотра пакет с мобильным телефоном.
"С помощью установленного на мобильном устройстве приложения банка, подобрав пароль к которому, она перевела со счета потерпевшего порядка 35 тысяч рублей на банковский счет своего знакомого", – добавили в прокуратуре.
Незаконная деятельность правонарушительницы выявлена сотрудниками органов внутренних дел. Суд приговорил крымчанку к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело. Задержанным оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.
