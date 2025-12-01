https://crimea.ria.ru/20251201/za-khischenie-telefona-i-perevod-deneg-zhitelnitsa-evpatorii-poluchila-7-let-1151314701.html

За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет

За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет - РИА Новости Крым, 01.12.2025

За хищение телефона и перевод денег жительница Евпатории получила 7 лет

За хищение мобильного телефона и перевод с него 35 тысяч рублей на чужой счет жительница Евпатории получила 7 лет исправительной колонии. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T12:15

2025-12-01T12:15

2025-12-01T12:15

крым

новости крыма

хищение

прокуратура республики крым

евпатория

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725032_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_86a0d9b68d7b5fcc0460d64a6ec454a5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. За хищение мобильного телефона и перевод с него 35 тысяч рублей на чужой счет жительница Евпатории получила 7 лет исправительной колонии. Об этом сообщили в прокуратуре Крыма.По данным надзорного органа, женщина, будучи ранее судимой за совершение разбойного нападения, в период условного осуждения решилась на новое преступление. Находясь в сквере имени Ленина в городе Евпатории, она обнаружила на скамейке оставленный без присмотра пакет с мобильным телефоном.Незаконная деятельность правонарушительницы выявлена сотрудниками органов внутренних дел. Суд приговорил крымчанку к 7 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что житель города Саки украл из супермаркета четыре бутыли дорого алкоголя и получил уголовное дело. Задержанным оказался 32-летний местный житель. При обыске в его доме были обнаружены три пустые бутылки, идентичные похищенным. Мужчина полностью признал свою вину. Он пояснил, что одну из бутылок виски успел выпить в компании друзей по дороге домой, а пустую тару выбросил в ближайший мусорный контейнер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Евпатории девушка пойдет под суд за кражу пистолета и патроновРасхититель касс: житель Севастополя вынес выручку из двух закусочныхДеньги и "ювелирка" на 15 млн – в Подмосковье взяли воров-гастролеров

крым

евпатория

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, хищение, прокуратура республики крым, евпатория, уголовный кодекс