Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
Боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне в Севастополе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС по городу. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T15:14
2025-12-01T15:14
севастополь
новости севастополя
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
атаки всу на крым
мчс севастополя
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне в Севастополе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС по городу.Уточняется, что средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты в разных районах Севастополя. Всего ликвидировано 17 взрывоопасных предметов. Задействовались 12 человек и четыре единицы техники. Ликвидацию опасных предметов провели на спецполигоне, без ущерба населению и инфраструктуре.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, сейчас состояние пострадавшей удалось стабилизировать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется СледкомВзрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
севастополь, новости севастополя, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, атаки всу на крым, мчс севастополя, безопасность республики крым и севастополя
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне

17 взрывоопасных частей вражеских беспилотников ликвидировали в Севастополе

15:14 01.12.2025
 
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов в Севастополе
Уничтожение взрывоопасных предметов в Севастополе
© МЧС Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне в Севастополе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС по городу.
"Вражеские взрывоопасные предметы уничтожили в Севастополе сотрудники МЧС России. Специалисты чрезвычайного ведомства ликвидировали боевые части беспилотных летательных аппаратов и безэкипажного катера", – сказано в сообщении.
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов в Севастополе
Уничтожение взрывоопасных предметов в Севастополе
© МЧС Севастополя
Уточняется, что средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты в разных районах Севастополя. Всего ликвидировано 17 взрывоопасных предметов. Задействовались 12 человек и четыре единицы техники. Ликвидацию опасных предметов провели на спецполигоне, без ущерба населению и инфраструктуре.
© МЧС СевастополяУничтожение взрывоопасных предметов в Севастополе
Уничтожение взрывоопасных предметов в Севастополе
© МЧС Севастополя
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, сейчас состояние пострадавшей удалось стабилизировать.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
Взрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы
250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
 
Севастополь
 
