Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
01.12.2025
2025-12-01T15:14
2025-12-01T15:14
2025-12-01T15:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне в Севастополе. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МЧС по городу.Уточняется, что средства поражения были подавлены системами радиоэлектронной борьбы и сбиты в разных районах Севастополя. Всего ликвидировано 17 взрывоопасных предметов. Задействовались 12 человек и четыре единицы техники. Ликвидацию опасных предметов провели на спецполигоне, без ущерба населению и инфраструктуре.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, сейчас состояние пострадавшей удалось стабилизировать.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется СледкомВзрывы в Джанкойском районе Крыма – работают саперы250-килограммовую немецкую бомбу нашли у Камышового шоссе в Севастополе
Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
17 взрывоопасных частей вражеских беспилотников ликвидировали в Севастополе