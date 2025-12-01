https://crimea.ria.ru/20251201/vygovory-i-uvolnenie-v-krymu-idut-proverki-inspektsii-po-zhilnadzoru-1151327377.html

Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору

2025-12-01T17:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым за неделю проведено 17 проверок, принято решение о применении 14 мер взыскания. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.В Крыму еженедельно подводят итоги работы с обращениями граждан. Особое внимание уделяют тем, которые поступают от жильцов многоквартирных домов и касаются работы управляющих компаний, уточнил Аксенов.По мнению Аксенова, также необходимо собрать предложения от председателей МКД, от управляющих организаций, систематизировать все подходы, включая выравнивание ситуации с тарифами за услуги по содержанию общедомового имущества.Ранее глава РК заявил, что руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходит в Крыму отопительный сезон в рекордно теплую осеньКак вернуть деньги за еле теплую воду вместо горячей – совет экспертаОтопительный сезон в Севастополе: как решают проблемы

