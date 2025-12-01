Рейтинг@Mail.ru
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору
Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым за неделю проведено 17 проверок, принято решение о применении 14 мер взыскания. Об этом сообщил глава региона... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T17:18
2025-12-01T17:18
сергей аксенов
новости крыма
жкх крыма и севастополя
крым
инспекция по жилищному надзору рк (жилинспекция)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым за неделю проведено 17 проверок, принято решение о применении 14 мер взыскания. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.В Крыму еженедельно подводят итоги работы с обращениями граждан. Особое внимание уделяют тем, которые поступают от жильцов многоквартирных домов и касаются работы управляющих компаний, уточнил Аксенов.По мнению Аксенова, также необходимо собрать предложения от председателей МКД, от управляющих организаций, систематизировать все подходы, включая выравнивание ситуации с тарифами за услуги по содержанию общедомового имущества.Ранее глава РК заявил, что руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов.
Выговоры и увольнение: в Крыму идут проверки инспекции по жилнадзору

В Крыму инспекция по жилнадзору за неделю вынесла 14 мер взыскания

17:18 01.12.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабота с обращениями граждан
Работа с обращениями граждан
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым за неделю проведено 17 проверок, принято решение о применении 14 мер взыскания. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Напоминаю руководителям, что качество взаимодействия с крымчанами и уровень принимаемых решений по проблемным вопросам должны быть высокими. Инспекцией по жилищному надзору Республики Крым за неделю проведено 17 проверок, принято решение о применении 14 мер взыскания: замечания и выговоры, одно увольнение. Контроль и проверки со стороны ведомства будут постоянными", – проинформировал глава региона.
В Крыму еженедельно подводят итоги работы с обращениями граждан. Особое внимание уделяют тем, которые поступают от жильцов многоквартирных домов и касаются работы управляющих компаний, уточнил Аксенов.
"Поручил Министерству ЖКХ Республики Крым провести на следующей неделе сверку с управляющими организациями и старшими МКД в разрезе каждого муниципалитета: количество обращений, какие темы чаще всего поднимаются, каким образом были решены и т. д. Это касается всего круга вопросов, которые волнуют крымчан", – сообщил глава РК.
По мнению Аксенова, также необходимо собрать предложения от председателей МКД, от управляющих организаций, систематизировать все подходы, включая выравнивание ситуации с тарифами за услуги по содержанию общедомового имущества.
"Во всех муниципалитетах стандарт качества должен быть единый, а разница в стоимости – минимальной. Также до конца года должна быть проведена актуализация нормативной базы с учетом всех поступивших предложений", – подытожил Аксенов.
Ранее глава РК заявил, что руководителям управляющих компаний Крыма грозят штрафы в размере 50 тысяч рублей за несвоевременные меры реагирования на жалобы жителей многоквартирных домов.
