ВТБ: Рынок розничного кредитования в России в 2026 г вырастет на треть

ВТБ: Рынок розничного кредитования в России в 2026 г вырастет на треть - РИА Новости Крым, 01.12.2025

ВТБ: Рынок розничного кредитования в России в 2026 г вырастет на треть

Совокупный рынок розничного кредитования в стране, по предварительным оценкам, в следующем году вырастет на треть, до 12,7 триллиона рублей, говорится в... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T15:21

2025-12-01T15:21

2025-12-01T15:21

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Совокупный рынок розничного кредитования в стране, по предварительным оценкам, в следующем году вырастет на треть, до 12,7 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ВТБ в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ "Россия Зовет!"Так, по итогам текущего года, по оценке ВТБ, продажи кредитов физлицам в России составят менее 10 триллионов рублей - на четверть ниже, чем в 2024-м. Более 60% из них составят ипотека и автомобильные кредиты: 4,2 триллиона и 1,8 триллиона рублей соответственно.Также сообщается, что на кредиты наличными придется порядка 3,6 триллиона рублей. А объем розничного кредитного портфеля на рынке по итогам года увеличится на 4%, приблизившись к 40,9 триллиона рублей. Основным драйвером его роста станут автомобильные кредиты, портфель которых прибавит 18%."В 2026 году положительную динамику выдач на рынке эксперты ВТБ прогнозируют по большинству направлений розницы: примерно на четверть - по ипотеке, на 55% - по кредитам наличными. Выдачи автокредитов покажут сопоставимый с текущим годом результат. Темп прироста общего розничного портфеля в 2026 году ожидается на уровне 6%", - указывает ВТБ."Результаты следующего года будут зависеть от макрофакторов: темпов снижения ключевой ставки, обновленных параметров "семейной" ипотеки, ситуации с утильсбором и планируемых изменений в правилах оценки доходов заемщиков. Однако тренд на восстановление розничного кредитного рынка однозначный", - прокомментировал Охорзин."Розничное кредитование прошло фазу "оздоровления": во втором полугодии 2025 года мы ждем увеличения общерыночных продаж на 11% ко второму полугодию 2024 года", - также указывает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

Новости

