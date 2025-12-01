https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-vsyu-noch-budut-strelyat-1151335359.html

В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки, они продлятся до утра вторника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки, они продлятся до утра вторника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул губернатор.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Ранее в понедельник в Севастополе боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, сейчас состояние подростка удалось стабилизировать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

