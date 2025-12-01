Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе всю ночь будут стрелять - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе всю ночь будут стрелять
В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки, они продлятся до утра вторника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки, они продлятся до утра вторника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул губернатор.Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.Ранее в понедельник в Севастополе боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, сейчас состояние подростка удалось стабилизировать.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе всю ночь будут стрелять

В Севастополе всю ночь будет слышна стрельба – идут военные учения

22:03 01.12.2025
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе Черноморский флот проводит тренировки, они продлятся до утра вторника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 06:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой и Камышовой бухт, Ласпи флот проводит тренировки расчетов ППДО с применением различных видов оружия", – предупредил глава региона.
Обстановка в городе остается спокойной, подчеркнул губернатор.
Мероприятия по уничтожению боеприпасов регулярно проводятся на всей территории Республики Крым и в Севастополе. Также проходят учения военных и антидиверсионные тренировки с участием отрядов самообороны. С февраля 2023 года в Крыму действует желтый (высокий) уровень террористической опасности.
Ранее в понедельник в Севастополе боевые части беспилотников и безэкипажного катера ВСУ ликвидировали на спецполигоне.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, сейчас состояние подростка удалось стабилизировать.
