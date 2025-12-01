https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-glava-fermerskogo-khozyaystva-pokhitil-17-mln-subsidiy-1151324289.html

В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий

В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Следствие установило, что осужденный в 2017 году зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство по разведению сельскохозяйственной птицы и возглавил его. Затем мужчина обратился в Департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении гранта и единовременной помощи в общем размере 1 750 000 рублей и получил указанную сумму. Деньги должны были пойти на развитие материально-технической базы хозяйства.Однако злоумышленник предоставил заведомо подложные документы о земельном участке, программе развития, а также о строительстве помещений и закупке оборудования. В действительности никакого хозяйства не существовало, а полученными из бюджета деньгами он распорядился по личному усмотрению, проинформировали в прокуратуре.Решением суда мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, также он обязан выплатить причиненный городу ущерб в размере свыше 1,7 млн рублей, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, был осужден за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковКакие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить рискиОбезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса

