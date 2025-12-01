Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/v-sevastopole-glava-fermerskogo-khozyaystva-pokhitil-17-mln-subsidiy-1151324289.html
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий
59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T16:00
2025-12-01T16:00
севастополь
новости севастополя
прокуратура города севастополя
происшествия
мошенничество
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4b03b74ef3005b00ac14c4386352866e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Следствие установило, что осужденный в 2017 году зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство по разведению сельскохозяйственной птицы и возглавил его. Затем мужчина обратился в Департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении гранта и единовременной помощи в общем размере 1 750 000 рублей и получил указанную сумму. Деньги должны были пойти на развитие материально-технической базы хозяйства.Однако злоумышленник предоставил заведомо подложные документы о земельном участке, программе развития, а также о строительстве помещений и закупке оборудования. В действительности никакого хозяйства не существовало, а полученными из бюджета деньгами он распорядился по личному усмотрению, проинформировали в прокуратуре.Решением суда мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, также он обязан выплатить причиненный городу ущерб в размере свыше 1,7 млн рублей, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, был осужден за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенниковКакие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить рискиОбезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:0:1508:1131_1920x0_80_0_0_3c4f541be77e3d2e35a822946d48a44f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, прокуратура города севастополя, происшествия, мошенничество, суд, приговор
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий

Глава фермерского хозяйства в Севастополе осужден за мошенничество на 1,7 млн рублей

16:00 01.12.2025
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
Следствие установило, что осужденный в 2017 году зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство по разведению сельскохозяйственной птицы и возглавил его. Затем мужчина обратился в Департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении гранта и единовременной помощи в общем размере 1 750 000 рублей и получил указанную сумму. Деньги должны были пойти на развитие материально-технической базы хозяйства.
Однако злоумышленник предоставил заведомо подложные документы о земельном участке, программе развития, а также о строительстве помещений и закупке оборудования. В действительности никакого хозяйства не существовало, а полученными из бюджета деньгами он распорядился по личному усмотрению, проинформировали в прокуратуре.

"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1966 года рождения. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решением суда мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, также он обязан выплатить причиненный городу ущерб в размере свыше 1,7 млн рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, был осужден за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников
Какие меры при оформлении купли-продажи жилья помогут снизить риски
Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
 
СевастопольНовости СевастополяПрокуратура города СевастополяПроисшествияМошенничествоСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:07Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
16:52В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
16:37ВТБ: банки повышают ставки по вкладам в преддверии праздничного сезона
16:25Старейшая жительница России умерла на 115 году жизни
16:16В Севастополе осудили виновника смертельного ДТП с подростком
16:00В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий
15:46Точка распада: как голосовал Крым на референдуме о независимости Украины
15:25Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП на севере Крыма
15:21ВТБ: Рынок розничного кредитования в России в 2026 г вырастет на треть
15:14Взрывы в Севастополе – части вражеских БПЛА уничтожены на спецполигоне
15:04Захарова ответила на заявление об "упреждающем ударе" по России
14:46Последняя битва парусных флотов: как Нахимов разбил турок при Синопе
14:35Западный Крым в тренде – куда и почему едут туристы на Новый год
14:19Превентивный удар по России: что стоит за словами адмирала США
14:07В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
13:58Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
13:50ВТБ ожидает роста рынка ипотеки в России в 2026 году
13:45Возле танкера Mersin у берегов Сенегала прогремело четыре взрыва
13:40Переговоры по Украине между Россией и США - в Кремле назвали сроки
13:22В Крыму снизилось число заражений ВИЧ-инфекцией
Лента новостейМолния