В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий
59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T16:00
2025-12-01T16:00
2025-12-01T16:00
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура города.Следствие установило, что осужденный в 2017 году зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство по разведению сельскохозяйственной птицы и возглавил его. Затем мужчина обратился в Департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении гранта и единовременной помощи в общем размере 1 750 000 рублей и получил указанную сумму. Деньги должны были пойти на развитие материально-технической базы хозяйства.Однако злоумышленник предоставил заведомо подложные документы о земельном участке, программе развития, а также о строительстве помещений и закупке оборудования. В действительности никакого хозяйства не существовало, а полученными из бюджета деньгами он распорядился по личному усмотрению, проинформировали в прокуратуре.Решением суда мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, также он обязан выплатить причиненный городу ущерб в размере свыше 1,7 млн рублей, уточнили в ведомстве.Ранее в Севастополе владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, был осужден за мошенничество с субсидией в 15 миллионов рублей. Чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.
В Севастополе глава фермерского хозяйства похитил 1,7 млн субсидий
Глава фермерского хозяйства в Севастополе осужден за мошенничество на 1,7 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 59-летний глава крестьянского фермерского хозяйства (КФХ) осужден в Севастополе за мошенничество с субсидией в размере свыше 1,7 млн рублей. Об этом сообщает прокуратура города.
Следствие установило, что осужденный в 2017 году зарегистрировал крестьянское фермерское хозяйство по разведению сельскохозяйственной птицы и возглавил его. Затем мужчина обратился в Департамент сельского хозяйства города с заявкой о получении гранта и единовременной помощи в общем размере 1 750 000 рублей и получил указанную сумму. Деньги должны были пойти на развитие материально-технической базы хозяйства.
Однако злоумышленник предоставил заведомо подложные документы о земельном участке, программе развития, а также о строительстве помещений и закупке оборудования. В действительности никакого хозяйства не существовало, а полученными из бюджета деньгами он распорядился по личному усмотрению, проинформировали в прокуратуре.
"Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры Балаклавского района г. Севастополя суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении местного жителя 1966 года рождения. Он признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере)", – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Решением суда мужчина приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, также он обязан выплатить причиненный городу ущерб в размере свыше 1,7 млн рублей, уточнили в ведомстве.
Ранее в Севастополе владелец сельхозкооператива, уроженец Кабардино-Балкарской Республики 1982 года рождения, был осужден за мошенничество с субсидией
в 15 миллионов рублей. Чтобы получить субсидию, мужчина предоставил заведомо подложные документы о составе кооператива, приобретении модульного молочного цеха и программе развития.
