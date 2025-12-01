https://crimea.ria.ru/20251201/v-oon-nazvali-ataki-v-chernom-more-narusheniem-mezhdunarodnogo-prava-1151334954.html
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T21:52
2025-12-01T21:52
2025-12-01T21:52
оон
мнения
новости
черное море
международное право
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130385715_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_e7190427ef926051a1e3ac57972a77f6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом.В ООН также признали, что необходима деэскалация.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефтьТеракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режимаТанкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/1d/1130385715_264:0:1848:1188_1920x0_80_0_0_3d9a68feeeeba6550f1c0ded2b246027.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оон, мнения, новости, черное море, международное право
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
Атаки в Черном море нарушают международное право – ООН