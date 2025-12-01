Рейтинг@Mail.ru
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права
В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом.В ООН также признали, что необходима деэскалация.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Кроме того, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
оон, мнения, новости, черное море, международное право
В ООН назвали атаки в Черном море нарушением международного права

Атаки в Черном море нарушают международное право – ООН

21:52 01.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В ООН после атак на танкеры в Черном море заявили, что подобные нападения на гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом.
"Мы вновь заявляем, что атаки против гражданских лиц, гражданской инфраструктуры, включая энергетическую, запрещены международным правом, где бы они ни происходили", – заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.
В ООН также признали, что необходима деэскалация.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Кроме того, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака на терминал в Новороссийске: как сейчас отгружают нефть
Теракты ВСУ в Черном море: в МИД России назвали цель киевского режима
Танкер Virat подвергся повторной атаке в Черном море – турецкие власти
 
ООНМненияНовостиЧерное мореМеждународное право
 
