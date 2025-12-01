https://crimea.ria.ru/20251201/v-krymu-snizilos-chislo-zarazheniy-vich-infektsiey-1151317026.html
В Крыму снизилось число заражений ВИЧ-инфекцией
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Республике Крым в 2025 году снизилась на 5,4%. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сакине Гафарова.Наибольшее количество заболевших фиксируется в Симферопольском районе, Ялте и Джанкойском районе."В Симферопольском районе - буквально 30% от всех зарегистрированных случаев. В Ялте – 10%, в Джанкойском районе – 5,6% от всех зарегистрированных", - рассказала специалист Роспотребнадзора.Вместе с тем в этом году в три раза уменьшилась смертность от ВИЧ-инфекции, добавила медик. Такая динамика обусловлена усовершенствованием ранней диагностики и антиретровирусной терапии, пояснила она.Всего, под данным Гафаровой, в Крыму проживают 11 тысяч человек со статусом ВИЧ-инфекции, на диспансерном учете состоят более 10,5 тысяч человек инфицированных.1 декабря 1988 года Всемирная организация здравоохранения и Генеральная Ассамблея ООН приняли решение ежегодно отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата касается огромного числа людей: сейчас в мире живут более 37,9 млн человек, инфицированных ВИЧ.Как сообщалось ранее, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 25%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Республике Крым в 2025 году снизилась на 5,4%. Об этом сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сакине Гафарова.
"В Крыму за последние 10 месяцев 2025 года наблюдается снижение ВИЧ-инфекции новых инфицированных на 5,4%. Зарегистрировано всего 505 случаев против 536 в прошлом году. Это положительная динамика", - отметила Гафарова.
Наибольшее количество заболевших фиксируется в Симферопольском районе, Ялте и Джанкойском районе.
"В Симферопольском районе - буквально 30% от всех зарегистрированных случаев. В Ялте – 10%, в Джанкойском районе – 5,6% от всех зарегистрированных", - рассказала специалист Роспотребнадзора.
Вместе с тем в этом году в три раза уменьшилась смертность от ВИЧ-инфекции, добавила медик. Такая динамика обусловлена усовершенствованием ранней диагностики и антиретровирусной терапии, пояснила она.
Всего, под данным Гафаровой, в Крыму проживают 11 тысяч человек со статусом ВИЧ-инфекции, на диспансерном учете состоят более 10,5 тысяч человек инфицированных.
1 декабря 1988 года Всемирная организация здравоохранения и Генеральная Ассамблея ООН приняли решение ежегодно отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата касается огромного числа людей: сейчас в мире живут более 37,9 млн человек, инфицированных ВИЧ.
Как сообщалось ранее, уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Крыму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился
на 25%.
