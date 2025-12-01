Рейтинг@Mail.ru
В Крыму появились ВИЧ-диссиденты - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Крыму появились ВИЧ-диссиденты
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. ВИЧ-диссидентство является достаточно распространенной проблемой для Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.ВИЧ-диссиденты – люди, отрицающие существование вируса и отказывающиеся от лекарственных препаратов.Специалист минздрава отметила, что ведомство активно ведет борьбу с угрожающим явлением. Инфекционисты, педиатры, психологи регулярно проводят профилактические беседы."Если эти методы не помогают, обращаемся в ПДН – органы опеки, МВД, прокуратуры", – отметила специалист.Как сообщалось ранее, число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Республике Крым в 2025 году снизилась на 5,4%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине будут призывать в армию больных ВИЧ и онкологиейПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныНа лекарства для больных гепатитом С выделят 18 миллиардов рублей
новости крыма, екатерина доценко, вич, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. ВИЧ-диссидентство является достаточно распространенной проблемой для Крыма. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.
ВИЧ-диссиденты – люди, отрицающие существование вируса и отказывающиеся от лекарственных препаратов.

"Такие люди отвергают диагноз. Отвергают медицинскую помощь на всех этапах. Призывают лечиться самостоятельно, либо не лечатся вовсе. К сожалению, они активны в социальных сетях, создают группы. И это проблема не только для республики, но и для страны в целом", – рассказала спикер.

Специалист минздрава отметила, что ведомство активно ведет борьбу с угрожающим явлением. Инфекционисты, педиатры, психологи регулярно проводят профилактические беседы.
"Если эти методы не помогают, обращаемся в ПДН – органы опеки, МВД, прокуратуры", – отметила специалист.
Как сообщалось ранее, число новых зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в Республике Крым в 2025 году снизилась на 5,4%.
