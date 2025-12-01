Рейтинг@Mail.ru
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251201/v-krasnodarskom-krae-oblomki-bpla--povredili-16-zhilykh-domov-1151319424.html
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
Разбитые стекла, поврежденные крыши, потолки и стены – в Северском районе Краснодарского края пострадали 16 жилых домов в результате ночной атаки вражеских... РИА Новости Крым, 01.12.2025
краснодарский край
новости
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Разбитые стекла, поврежденные крыши, потолки и стены – в Северском районе Краснодарского края пострадали 16 жилых домов в результате ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе уточнили, что из-за падения обломков БПЛА пострадали дома и придомовые территории в поселке Ильском.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Дагестане пострадала 12-летняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали.
краснодарский край
Новости
краснодарский край, новости, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), происшествия
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов

Оперштаб: 16 жилых домов повреждены в Краснодарском крае после ночной атаки БПЛА

14:07 01.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Разбитые стекла, поврежденные крыши, потолки и стены – в Северском районе Краснодарского края пострадали 16 жилых домов в результате ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона.
"В результате атаки БПЛА в ночь на 1 декабря в Северском районе повреждения получили 16 домов", – сказано в сообщении.
В оперштабе уточнили, что из-за падения обломков БПЛА пострадали дома и придомовые территории в поселке Ильском.
"Во всех случаях пострадавших нет. На местах работают оперативные и специальные службы. Администрация муниципалитета окажет жителям необходимую помощь", – добавили в сообщении.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.
Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Дагестане пострадала 12-летняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали.
