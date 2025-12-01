https://crimea.ria.ru/20251201/v-krasnodarskom-krae-oblomki-bpla--povredili-16-zhilykh-domov-1151319424.html
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Краснодарском крае обломки БПЛА повредили 16 жилых домов
Разбитые стекла, поврежденные крыши, потолки и стены – в Северском районе Краснодарского края пострадали 16 жилых домов в результате ночной атаки вражеских... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T14:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Разбитые стекла, поврежденные крыши, потолки и стены – в Северском районе Краснодарского края пострадали 16 жилых домов в результате ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе региона.В оперштабе уточнили, что из-за падения обломков БПЛА пострадали дома и придомовые территории в поселке Ильском.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое.Кроме того, в результате атаки вражеского БПЛА в Дагестане пострадала 12-летняя девочка. Ребенка с травмами госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской областиОбломки сбитых дронов повредили дома на КубаниДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
