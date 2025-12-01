https://crimea.ria.ru/20251201/v-dagestane-mashina-s-detmi-sorvalas-s-obryva--odin-pogib-i-troe-raneny-1151326694.html
В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
2025-12-01T16:52
2025-12-01T16:52
2025-12-01T16:52
дагестан
новости
происшествия
автомобиль
горы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний подросток погиб и еще трое детей пострадали в Ахвахском районе Дагестана при падении автомобиля с десятиметрового обрыва. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, трагедия произошла на окраине села Цолода.Еще трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14, 15 и 16 лет госпитализированы с различными травмами, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в мореМашина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-ПетриНад пропастью в машине: в Крыму спасатели вытащили авто из обрыва
