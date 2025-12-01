https://crimea.ria.ru/20251201/v-dagestane-mashina-s-detmi-sorvalas-s-obryva--odin-pogib-i-troe-raneny-1151326694.html

В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены

В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 01.12.2025

В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены

Шестнадцатилетний подросток погиб и еще трое детей пострадали в Ахвахском районе Дагестана при падении автомобиля с десятиметрового обрыва. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T16:52

2025-12-01T16:52

2025-12-01T16:52

дагестан

новости

происшествия

автомобиль

горы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний подросток погиб и еще трое детей пострадали в Ахвахском районе Дагестана при падении автомобиля с десятиметрового обрыва. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, трагедия произошла на окраине села Цолода.Еще трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14, 15 и 16 лет госпитализированы с различными травмами, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в мореМашина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-ПетриНад пропастью в машине: в Крыму спасатели вытащили авто из обрыва

дагестан

горы

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, новости, происшествия, автомобиль, горы