Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251201/v-dagestane-mashina-s-detmi-sorvalas-s-obryva--odin-pogib-i-troe-raneny-1151326694.html
В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены
Шестнадцатилетний подросток погиб и еще трое детей пострадали в Ахвахском районе Дагестана при падении автомобиля с десятиметрового обрыва. Об этом сообщает в... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T16:52
2025-12-01T16:52
дагестан
новости
происшествия
автомобиль
горы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_0:101:3283:1947_1920x0_80_0_0_03c80704a1cf7b0e67c12296947d1607.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний подросток погиб и еще трое детей пострадали в Ахвахском районе Дагестана при падении автомобиля с десятиметрового обрыва. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, трагедия произошла на окраине села Цолода.Еще трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14, 15 и 16 лет госпитализированы с различными травмами, добавили в пресс-службе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в мореМашина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-ПетриНад пропастью в машине: в Крыму спасатели вытащили авто из обрыва
дагестан
горы
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/04/1136274000_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_8f46b928e1dce4649c7cec9b8345f838.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, новости, происшествия, автомобиль, горы
В Дагестане машина с детьми сорвалась с обрыва – один погиб и трое ранены

Машина с подростками сорвалась с обрыва в Дагестане – один погиб и трое пострадали

16:52 01.12.2025
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Шестнадцатилетний подросток погиб и еще трое детей пострадали в Ахвахском районе Дагестана при падении автомобиля с десятиметрового обрыва. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, трагедия произошла на окраине села Цолода.
"В результате самопроизвольного съезда в обрыв высотой 10 метров стоящего на обочине автомобиля "УАЗ Хантер", принадлежащего местному жителю, скончался 16-летний пассажир автомобиля", – сказано в сообщении.
Еще трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 14, 15 и 16 лет госпитализированы с различными травмами, добавили в пресс-службе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму машина слетела с 35-метрового обрыва в море
Машина с людьми съехала в обрыв на закрытой дороге на Ай-Петри
Над пропастью в машине: в Крыму спасатели вытащили авто из обрыва
 
ДагестанНовостиПроисшествияАвтомобильГоры
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:05Напал на пасынка с ножом: жителю Симферополя дали семь лет
16:55Спортсмен из Крыма взял медаль на первенстве мира по кекусинкан
16:40В Крыму объявили в розыск подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка
16:30В Севастополе женщину будут судить за повреждение исторического объекта
16:25Путин и Симоньян примут участие в открытии телеканала RT India
16:22Медик из Севастополя спас парня на улице
16:10Путин исполнит мечты трех ребят в рамках акции "Елка желаний"
16:03Путин вручил награду "Волонтер года" участнице сбора нефти в Анапе
15:57Район Евпатории обесточен – когда устранят поломку
15:48В Евпатории появится новый музейный комплекс на основе монумента десанту
15:37Убил жену и скрыл тело: в Крыму задержали подозреваемого
15:29Конфискация российских активов: почему ЕС активизировал процесс
15:16ЕК предложила выделить Украине 165 млрд евро из замороженных активов РФ
15:04Твори добро: РИА Новости Крым запускает акцию "Елка желаний"
14:49Пьянов: ВТБ внедряет ИИ в кредитные процедуры и создает робото-советников
14:19Чиновника МО взяли за взятки при технадзоре военных авто в Крыму
13:53Что показала встреча Путина и Уиткоффа в Москве – мнение
13:42Участники СВО смогут бесплатно получить второе образование – закон
13:23В Кремле призвали к режиму тишины по украинским переговорам
13:07В Севастополе многодетным семьям помогают оплатить ипотеку
Лента новостейМолния