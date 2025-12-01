Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251201/v-dagestane-12-letniy-rebenok-ranen-v-rezultate-ataki-vsu-1151312725.html
В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ
В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 01.12.2025
В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ
В Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:20
2025-12-01T10:20
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/09/18/1149684186_0:86:1565:966_1920x0_80_0_0_10ba7780473f90ee36a68c7ebec3013c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в республиканском минздраве.Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над республикой была предотвращена атака вражеских беспилотников. Все цели были поражены над Каспийском. Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской областиОбломки сбитых дронов повредили дома на КубаниДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ

В Дагестане в результате атаки украинских БПЛА ранен 12-летний ребенок

10:20 01.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в республиканском минздраве.
"Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске", – сообщили в ведомстве.
Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над республикой была предотвращена атака вражеских беспилотников. Все цели были поражены над Каспийском. Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов.
"Прошу вас соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц", – добавил руководитель Дагестана.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.
