В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в республиканском минздраве.Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над республикой была предотвращена атака вражеских беспилотников. Все цели были поражены над Каспийском. Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Женщина погибла и ранен ребенок при атаке ВСУ по Белгородской областиОбломки сбитых дронов повредили дома на КубаниДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область

