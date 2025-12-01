В Дагестане 12-летний ребенок ранен в результате атаки ВСУ

https://crimea.ria.ru/20251201/v-dagestane-12-letniy-rebenok-ranen-v-rezultate-ataki-vsu-1151312725.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в республиканском минздраве.Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над республикой была предотвращена атака вражеских беспилотников. Все цели были поражены над Каспийском. Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое и нестабильное.
В Дагестане в результате атаки украинских БПЛА ранен 12-летний ребенок
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали, сообщили в республиканском минздраве.
"Врачи Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) занимаются лечением девочки, пострадавшей в результате атаки БПЛА в Каспийске", – сообщили в ведомстве.
Ребенок получил легкое, непроникающее ранение грудной клетки. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что над республикой была предотвращена атака вражеских беспилотников. Все цели были поражены над Каспийском. Он подчеркнул, что на месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Делается все необходимое для безопасности граждан и объектов.
"Прошу вас соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц", – добавил руководитель Дагестана.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка
. Состояние ребенка оценивается как крайне тяжелое
и нестабильное.
