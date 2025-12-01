https://crimea.ria.ru/20251201/ukraina-predpolagala-ubiystvo-zheny-i-rebenka-rossiyskogo-voennogo-v-krymu-1151311989.html

Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму

Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму

Военная разведка Украины предполагала возможность убийства жены и ребенка офицера Минобороны РФ, покушение на которого предотвратили сотрудники ФСБ России. Это... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T09:25

2025-12-01T09:25

2025-12-01T09:25

безопасность республики крым и севастополя

крым

новости крыма

убийство

министерство обороны рф

главное управление разведки украины (гур)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111405/55/1114055589_0:106:3032:1812_1920x0_80_0_0_7a477170e47442865f4701efe6bd9993.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Военная разведка Украины предполагала возможность убийства жены и ребенка офицера Минобороны РФ, покушение на которого предотвратили сотрудники ФСБ России. Это следует из аудиозаписи разговора сотрудника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с завербованным агентом, соответствующий видеоролик ФСБ России опубликован в Telegram-канале RT.В понедельник ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России. Завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.Сообщается, что российские силовики установили личность организатора теракта – сотрудника ГУР МО Украины. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и арестован.На опубликованной ФСБ аудиозаписи куратор инструктирует исполнителя теракта, поручая ему убить не только российского офицера, но и его жену и ребенка.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Теракт на газопроводе предотвращен в ПодмосковьеСмесь ядов в пиве: агент Киева пытался убить российского офицера в ДНРХотел взорвать высокопоставленного чиновника: в ДНР задержан агент Киева

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, убийство, министерство обороны рф, главное управление разведки украины (гур)