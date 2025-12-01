Рейтинг@Mail.ru
Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Украина предполагала убийство жены и ребенка российского военного в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Военная разведка Украины предполагала возможность убийства жены и ребенка офицера Минобороны РФ, покушение на которого предотвратили сотрудники ФСБ России. Это следует из аудиозаписи разговора сотрудника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с завербованным агентом, соответствующий видеоролик ФСБ России опубликован в Telegram-канале RT.В понедельник ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России. Завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.Сообщается, что российские силовики установили личность организатора теракта – сотрудника ГУР МО Украины. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и арестован.На опубликованной ФСБ аудиозаписи куратор инструктирует исполнителя теракта, поручая ему убить не только российского офицера, но и его жену и ребенка.
безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, убийство, министерство обороны рф, главное управление разведки украины (гур)
© РИА Новости . Алексей Филиппов
© РИА Новости . Алексей Филиппов
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Военная разведка Украины предполагала возможность убийства жены и ребенка офицера Минобороны РФ, покушение на которого предотвратили сотрудники ФСБ России. Это следует из аудиозаписи разговора сотрудника главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины с завербованным агентом, соответствующий видеоролик ФСБ России опубликован в Telegram-канале RT.
В понедельник ЦОС ФСБ сообщил, что в Крыму предотвращено убийство одного из старших офицеров Минобороны России. Завербованный ГУР гражданин Украины должен был совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. При попытке задержания злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован.
Сообщается, что российские силовики установили личность организатора теракта – сотрудника ГУР МО Украины. Один из его пособников, житель Крыма, задержан и арестован.
На опубликованной ФСБ аудиозаписи куратор инструктирует исполнителя теракта, поручая ему убить не только российского офицера, но и его жену и ребенка.

"Подожди, вот, видишь, вариант - машина. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу... (убить - ред.). И ребенка надо сразу... взорвать, зарезать", - говорит украинский куратор инструктируемому агенту.

