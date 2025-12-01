https://crimea.ria.ru/20251201/tochka-raspada-kak-golosoval-krym-na-referendume-o-nezavisimosti-ukrainy-1151319847.html

Точка распада: как голосовал Крым на референдуме о независимости Украины

2025-12-01T15:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года об утверждении независимости республики де-факто стал точкой отсчета процесса распада страны и разрушения украинской государственности. Неизбежность этого сценария уже прослеживалась в результатах голосования, в первую очередь в Крыму и Севастополе. Такое мнение РИА Новости Крым высказала руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества (ФоРГО), социолог и политический эксперт Наталья Киселева.1 декабря 1991 года состоялся референдум в подтверждение Акта провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года. В ходе голосования было предложено ответить на вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?" 90,3% проголосовавших ответили "да, подтверждаю". Через неделю, 8 декабря, президенты России и Украины Борис Ельцин и Леонид Кравчук, а также председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич, в Беловежской пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования СССР и провозгласили создание Содружества Независимых Государств.Как отметила Киселева, процессы 1991 года, сопровождавшиеся двумя референдумами, являются яркими примерами манипуляции сознанием, когда националистически настроенные политики на Украине своей массовой пропагандой фактически нивелировали результаты голосования на мартовском референдуме, по итогам которого за обновленный Советский Союз проголосовали почти 78%. При этом украинские политики в своей массированной пропаганде дезориентировали и обманули граждан, обещая сохранить связи с Россией и умалчивая о своих националистических планах, указала эксперт.По ее словам, условия для этого распада прослеживаются и в географии голосования. "У жителей западных областей преобладал националистический фактор голосования, отсюда такая высокая электоральная активность (95%) и массовая поддержка "незалежности" (98%). К югу и востоку эти показатели снижаются. Если в среднем по Украине явка на референдуме составила более 84%, то в Крыму и в Севастополе – 67,5% и 63,7% соответственно", – пояснила Киселева.Результаты голосования также показали, что Крым отличается от украинских регионов, добавила политолог. Если в областях Украины доля ответов "против" независимости колебалась от десятых долей (в Тернопольской области) до 13% (в Луганской области), а в среднем составила 7,6%, то в Севастополе численность противников независимости была в пять раз выше среднего показателя по Украине и достигла 39,4%. По Республике Крым этот показатель был в 5,5 раз выше и достигал 42,2%, уточнила она.Соответственно и удельный вес голосов "за" независимость в Крыму оказался самым низким. Уровень поддержки украинской независимости колебался в областях УССР от 83% до 98%, а в среднем составил 90,3%. При этом в Севастополе "да" ответили 57%, а в Крымской автономии – 54%.Если же рассчитать количество проголосовавших "за" независимость не от числа принявших участие в голосовании, а от общего числа избирателей, то можно констатировать, что за независимость Украины в целом проголосовали 76%. При этом в Крыму и Севастополе аналогичный показатель составил только 36%, указала руководитель крымского филиала ФоРГО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:12 лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение Дно независимости: к чему пришла Украина за 34 года после распада СССР

