Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
Контрабанду драгоценных камней из Индии пресекли южнороссийские таможенники – ФТС
© Федеральная таможенная службаКонтрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 16 посылок из Индии с незадекларированными драгоценными камнями задержали сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы.
По данным ФТС, отправления прибыли в адрес 38-летнего директора компании по изготовлению ювелирных изделий, проживающего в Ростове-на-Дону. Мужчина задекларировал ценности как обычные камни. Таможенникам он заявил, что товары предназначаются для личного пользования.
"Экспертиза подтвердила, что это драгоценные и полудрагоценные камни: сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты, голубые апатиты. Общий вес камней составил 2 125 карат, а стоимость – 3,4 млн рублей", – уточнили в пресс-службе.
© Федеральная таможенная службаКонтрабанда драгоценных камней из Индии
1 из 3
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
© Федеральная таможенная службаКонтрабанда драгоценных камней из Индии
2 из 3
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
© Федеральная таможенная службаКонтрабанда драгоценных камней из Индии
3 из 3
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
1 из 3
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
2 из 3
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
3 из 3
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигуранту розит до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
21 октября, 20:52Медведь с сюрпризом: в Адлере пресекли необычную контрабанду