Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн

Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн

2025-12-01

2025-12-01T19:51

2025-12-01T19:51

2025-12-01T19:51

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 16 посылок из Индии с незадекларированными драгоценными камнями задержали сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы.По данным ФТС, отправления прибыли в адрес 38-летнего директора компании по изготовлению ювелирных изделий, проживающего в Ростове-на-Дону. Мужчина задекларировал ценности как обычные камни. Таможенникам он заявил, что товары предназначаются для личного пользования.Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигуранту розит до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

