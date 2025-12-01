Рейтинг@Mail.ru
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн
16 посылок из Индии с незадекларированными драгоценными камнями задержали сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен
2025-12-01T19:51
2025-12-01T19:51
индия
ростов-на-дону
новости
происшествия
таможня
драгоценные камни
контрабанда
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 16 посылок из Индии с незадекларированными драгоценными камнями задержали сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы.По данным ФТС, отправления прибыли в адрес 38-летнего директора компании по изготовлению ювелирных изделий, проживающего в Ростове-на-Дону. Мужчина задекларировал ценности как обычные камни. Таможенникам он заявил, что товары предназначаются для личного пользования.Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигуранту розит до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.
индия
ростов-на-дону
индия, ростов-на-дону, новости, происшествия, таможня, драгоценные камни, контрабанда
Таможенники пресекли контрабанду сапфиров и рубинов из Индии на 3,4 млн

Контрабанду драгоценных камней из Индии пресекли южнороссийские таможенники – ФТС

19:51 01.12.2025
 
© Федеральная таможенная службаКонтрабанда драгоценных камней из Индии
Контрабанда драгоценных камней из Индии
© Федеральная таможенная служба
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. 16 посылок из Индии с незадекларированными драгоценными камнями задержали сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен, сообщает в понедельник пресс-служба Федеральной таможенной службы.
По данным ФТС, отправления прибыли в адрес 38-летнего директора компании по изготовлению ювелирных изделий, проживающего в Ростове-на-Дону. Мужчина задекларировал ценности как обычные камни. Таможенникам он заявил, что товары предназначаются для личного пользования.
"Экспертиза подтвердила, что это драгоценные и полудрагоценные камни: сапфиры, рубины, опалы, лунные камни, розовые кварцы, гранаты, голубые апатиты. Общий вес камней составил 2 125 карат, а стоимость – 3,4 млн рублей", – уточнили в пресс-службе.
Уголовное дело открыто по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов. Фигуранту розит до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.
