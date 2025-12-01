Рейтинг@Mail.ru
Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки - РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251201/stalo-izvestno-o-sostoyanii-ranennoy-pri-atake-na-sevastopol-devochki-1151319527.html
Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки
Состояние 15-летней девочки, пострадавшей в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, врачи стабилизировали, сообщает глава департамента здравоохранения... РИА Новости Крым, 01.12.2025
атаки всу на крым
севастополь
новости севастополя
происшествия
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Состояние 15-летней девочки, пострадавшей в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, врачи стабилизировали, сообщает глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, однако состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым и нестабильным.По его словам, перевезти больную смогут как только результаты будут положительные.
Новости
Стало известно о состоянии раненной при атаке на Севастополь девочки

Состояние раненной при атаке на Севастополь девочки стабилизировалось

13:58 01.12.2025 (обновлено: 14:00 01.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Состояние 15-летней девочки, пострадавшей в результате ночной атаки ВСУ на Севастополь, врачи стабилизировали, сообщает глава департамента здравоохранения города Виталий Денисов.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Ночью ее прооперировали, однако состояние пострадавшей оставалось крайне тяжелым и нестабильным.

"К утру ситуация стабилизировалась. Провели телемедицинскую консультацию с РДКБ. Пока транспортировка (в Москву – ред.) невозможна. Состояние тяжелое, но на завтра будем назначать консультацию заново", – рассказал Денисов.

По его словам, перевезти больную смогут как только результаты будут положительные.
