https://crimea.ria.ru/20251201/sotsialnyy-portret-vich-infitsirovannogo-kto-v-gruppe-riska-1151321073.html

Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска

Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска

В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T17:07

2025-12-01T17:07

2025-12-01T17:10

новости крыма

мнения

вич

здравоохранение в крыму и севастополе

марина шоренко

екатерина доценко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111741/65/1117416508_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_2fe77f2fb47d76d1e06290d2f0eee729.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место среднестатистическому жителю большого города с высшим образованием. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.Не редкость, когда пациент инфицируется до начала отношений. А вступив в новые, через год-два узнает о своем статусе. Иногда партнер опасается признаться "второй половинке" о наличии ВИЧ-инфекции. И если намеренное заражение вирусом иммунодефицита будет доказано, человека ждет уголовная ответственность. Таких случаев по Крыму в последние годы стало больше, отметила специалист.Семейные ценности как профилактика ВИЧТрадиционные семейные ценности являются отличной профилактикой не только ВИЧ, но и всевозможных венерических заболеваний, считает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.По ее информации, изменился не только путь передачи инфекции, но и первопричина: в группу риска вошли люди, употребляющие любые психоактивные вещества, изменяющие сознание. К ним же относится и алкоголь.Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, мнения, вич, здравоохранение в крыму и севастополе, марина шоренко, екатерина доценко