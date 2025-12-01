Рейтинг@Mail.ru
Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска
В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T17:07
2025-12-01T17:10
новости крыма
мнения
вич
здравоохранение в крыму и севастополе
марина шоренко
екатерина доценко
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место среднестатистическому жителю большого города с высшим образованием. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.Не редкость, когда пациент инфицируется до начала отношений. А вступив в новые, через год-два узнает о своем статусе. Иногда партнер опасается признаться "второй половинке" о наличии ВИЧ-инфекции. И если намеренное заражение вирусом иммунодефицита будет доказано, человека ждет уголовная ответственность. Таких случаев по Крыму в последние годы стало больше, отметила специалист.Семейные ценности как профилактика ВИЧТрадиционные семейные ценности являются отличной профилактикой не только ВИЧ, но и всевозможных венерических заболеваний, считает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.По ее информации, изменился не только путь передачи инфекции, но и первопричина: в группу риска вошли люди, употребляющие любые психоактивные вещества, изменяющие сознание. К ним же относится и алкоголь.Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму значительно снизился уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциейСколько ВИЧ-инфицированных людей живет в КрымуКаких инфекций опасаться крымчанам – Роспотребнадзор
Новости
новости крыма, мнения, вич, здравоохранение в крыму и севастополе, марина шоренко, екатерина доценко
Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска

Современный социальный портрет ВИЧ-инфицированного значительно изменился

17:07 01.12.2025 (обновлено: 17:10 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкЛаборант
Лаборант - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место среднестатистическому жителю большого города с высшим образованием. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.

"Проводя анализ социальной группы инфицированных, не только по Крыму, но и по стране в целом, получается житель большого города, в возрасте 30-50 лет, с высшим или средним образованием, с неплохим материальным обеспечением, и даже имеющий постоянного партнера", – рассказала спикер.

Не редкость, когда пациент инфицируется до начала отношений. А вступив в новые, через год-два узнает о своем статусе. Иногда партнер опасается признаться "второй половинке" о наличии ВИЧ-инфекции. И если намеренное заражение вирусом иммунодефицита будет доказано, человека ждет уголовная ответственность. Таких случаев по Крыму в последние годы стало больше, отметила специалист.
"Инкубационный период длится около трех месяцев. Иногда период затягивается до шести месяцев. Поэтому рекомендуется сдавать тест на ВИЧ как минимум раз в год", – советует специалист.

Семейные ценности как профилактика ВИЧ

Традиционные семейные ценности являются отличной профилактикой не только ВИЧ, но и всевозможных венерических заболеваний, считает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
"Непартнерские, а также незащищенные половые контакты являются одной из основных групп риска. Поэтому семейные ценности всегда были и остаются отличной профилактикой не только ВИЧ-инфекции, но и других венерических заболеваний", – отметила эксперт.
По ее информации, изменился не только путь передачи инфекции, но и первопричина: в группу риска вошли люди, употребляющие любые психоактивные вещества, изменяющие сознание. К ним же относится и алкоголь.
"У человека не обязательно должен иметься установленный наркологический диагноз. Любое состояние опьянения ведет к изменению психической деятельности и к неконтролируемому поведению – не помнишь, где был, с кем, что делал", – подчеркнула спикер.
Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.
Новости КрымаМненияВИЧЗдравоохранение в Крыму и СевастополеМарина ШоренкоЕкатерина Доценко
 
