Социальный портрет ВИЧ-инфицированного: кто в группе риска

2025-12-01T17:07
2025-12-01T17:07
2025-12-01T17:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место среднестатистическому жителю большого города с высшим образованием. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.Не редкость, когда пациент инфицируется до начала отношений. А вступив в новые, через год-два узнает о своем статусе. Иногда партнер опасается признаться "второй половинке" о наличии ВИЧ-инфекции. И если намеренное заражение вирусом иммунодефицита будет доказано, человека ждет уголовная ответственность. Таких случаев по Крыму в последние годы стало больше, отметила специалист.Семейные ценности как профилактика ВИЧТрадиционные семейные ценности являются отличной профилактикой не только ВИЧ, но и всевозможных венерических заболеваний, считает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.По ее информации, изменился не только путь передачи инфекции, но и первопричина: в группу риска вошли люди, употребляющие любые психоактивные вещества, изменяющие сознание. К ним же относится и алкоголь.Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.
17:07 01.12.2025 (обновлено: 17:10 01.12.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым.
В последние годы социальный портрет ВИЧ-инфицированного человека очень изменился. Привычные общественному сознанию инъекционные наркоманы уступили место среднестатистическому жителю большого города с высшим образованием. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказала главный внештатный специалист Минздрава Республики Крым по ВИЧ-инфекции у детей Екатериной Доценко.
"Проводя анализ социальной группы инфицированных, не только по Крыму, но и по стране в целом, получается житель большого города, в возрасте 30-50 лет, с высшим или средним образованием, с неплохим материальным обеспечением, и даже имеющий постоянного партнера", – рассказала спикер.
Не редкость, когда пациент инфицируется до начала отношений. А вступив в новые, через год-два узнает о своем статусе. Иногда партнер опасается признаться "второй половинке" о наличии ВИЧ-инфекции. И если намеренное заражение вирусом иммунодефицита будет доказано, человека ждет уголовная ответственность. Таких случаев по Крыму в последние годы стало больше, отметила специалист.
"Инкубационный период длится около трех месяцев. Иногда период затягивается до шести месяцев. Поэтому рекомендуется сдавать тест на ВИЧ как минимум раз в год", – советует специалист.
Семейные ценности как профилактика ВИЧ
Традиционные семейные ценности являются отличной профилактикой не только ВИЧ, но и всевозможных венерических заболеваний, считает главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава РК Марина Шоренко.
"Непартнерские, а также незащищенные половые контакты являются одной из основных групп риска. Поэтому семейные ценности всегда были и остаются отличной профилактикой не только ВИЧ-инфекции, но и других венерических заболеваний", – отметила эксперт.
По ее информации, изменился не только путь передачи инфекции, но и первопричина: в группу риска вошли люди, употребляющие любые психоактивные вещества, изменяющие сознание. К ним же относится и алкоголь.
"У человека не обязательно должен иметься установленный наркологический диагноз. Любое состояние опьянения ведет к изменению психической деятельности и к неконтролируемому поведению – не помнишь, где был, с кем, что делал", – подчеркнула спикер.
Заразиться ВИЧ-инфекцией может каждый
, вне зависимости от образа жизни и категории населения. Симптомы схожи с банальным ОРВИ и поэтому долго не вызывают никаких подозрений.
