Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря
Возглавившее рейтинг слов 2025 года слово "рейджбейт", которым обозначается вызывающая ярость провокационная публикация в сети, может быть манипуляцией самого... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возглавившее рейтинг слов 2025 года слово "рейджбейт", которым обозначается вызывающая ярость провокационная публикация в сети, может быть манипуляцией самого Оксфордского словаря, чтобы усугубить и без того непростую ситуацию в обществе через оценки его поведения в онайн-сфере. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.Оксфордский словарь назвал слово "рейджбейт" (ragebait, ("наживка для ярости") словом 2025 года. Термин означает провокационный контент в сети, вызывающий острую ответную реакцию пользователей. В обычной жизни так называют преднамеренное развязывание споров о политике, идеях, тезисах и новостях.Провокации – распространенный инструмент, который используется издавна для привлечения внимания к информационному поводу с целью сделать его резонансным, отметил Манойло. Но что касается провоцирования конкретно такой эмоциональной реакции, как гнев, то этот манипулятивный способ добиться цели можно назвать радикальным, отметил Манойло.По его словам, если такой контент встречается так часто, чтобы обозначающее его слово заняло первую позицию в рейтинге, это значит, что организаторы распространения такого рода провокационных публикаций в сети делают жесткую ставку на деструктив.При этом он высказал мнение, что выход на первые позиции слова "рейджбейт" может означать в первую очередь, что что-то происходит с самим Оксфордским словарем и его редакционным советом, а не с обществом.Он не исключил, что рейтинг с таким главным словом составлен намеренно, чтобы создать иллюзию озверения общества, чтобы сделать его еще радикальнее извне оффлайна. "Может быть, Оксфорд врет", – сказал эксперт.* Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня" была создана в 1970-х годах. До сих пор она временами передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, транслируя жужжащий короткий сигнал, из-за чего получила также прозвище "Жужжалка". Официально назначение станции не комментировалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
андрей манойло, мнения, великобритания
Слово года "рейджбейт": что означает рейтинг Оксфордского словаря

Провокационное слово "рейджбейт" во главе рейтинга 2025 может быть манипуляцией Оксфорда

21:31 01.12.2025
 
Оксфордский словарь английского языка
Оксфордский словарь английского языка
© AP Photo / Caleb Jones
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Возглавившее рейтинг слов 2025 года слово "рейджбейт", которым обозначается вызывающая ярость провокационная публикация в сети, может быть манипуляцией самого Оксфордского словаря, чтобы усугубить и без того непростую ситуацию в обществе через оценки его поведения в онайн-сфере. Таким мнением в эфире радио "Спутник в Крыму" поделился профессор факультета политологии МГУ, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
Оксфордский словарь назвал слово "рейджбейт" (ragebait, ("наживка для ярости") словом 2025 года. Термин означает провокационный контент в сети, вызывающий острую ответную реакцию пользователей. В обычной жизни так называют преднамеренное развязывание споров о политике, идеях, тезисах и новостях.
Провокации – распространенный инструмент, который используется издавна для привлечения внимания к информационному поводу с целью сделать его резонансным, отметил Манойло. Но что касается провоцирования конкретно такой эмоциональной реакции, как гнев, то этот манипулятивный способ добиться цели можно назвать радикальным, отметил Манойло.
По его словам, если такой контент встречается так часто, чтобы обозначающее его слово заняло первую позицию в рейтинге, это значит, что организаторы распространения такого рода провокационных публикаций в сети делают жесткую ставку на деструктив.

"То есть идет радикализация (общества – ред.). Потому что гнев полезная с точки зрения эволюции эмоция, только если проявляется в разумных пределах, а в целом гнев – реакция деструктивная", – сказал эксперт.

При этом он высказал мнение, что выход на первые позиции слова "рейджбейт" может означать в первую очередь, что что-то происходит с самим Оксфордским словарем и его редакционным советом, а не с обществом.

"Потому что мне этот вброс Оксфордского словаря напоминает очередной результат творчества "Радиостанции Судного дня"*. Может быть, у них один и тот же механизм задействован, и сейчас он активизировался", – прокомментировал гость эфира.

Он не исключил, что рейтинг с таким главным словом составлен намеренно, чтобы создать иллюзию озверения общества, чтобы сделать его еще радикальнее извне оффлайна. "Может быть, Оксфорд врет", – сказал эксперт.
* Радиостанция УВБ-76, известная также как "Радиостанция Судного дня" была создана в 1970-х годах. До сих пор она временами передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, транслируя жужжащий короткий сигнал, из-за чего получила также прозвище "Жужжалка". Официально назначение станции не комментировалось.
