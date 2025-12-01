https://crimea.ria.ru/20251201/samaya-korotkaya-rabochaya-nedelya-zhdet-rossiyan-v-dekabre-1151310368.html
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
2025-12-01T06:52
2025-12-01T06:52
2025-12-01T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января 2026 года.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов
Новости
календарь, производственный календарь, выходной в крыму, отдых, работа, новости, новый год
06:52 01.12.2025 (обновлено: 07:40 01.12.2025)