Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре

Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре

2025-12-01T06:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января 2026 года.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как по-настоящему отдохнуть во время отпуска – советы психологаВ России предлагают оплачивать неиспользованные отгулы при увольненииПочему отпуск и отгулы в мае невыгодны – мнение экспертов

