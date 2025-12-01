Рейтинг@Mail.ru
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T06:52
2025-12-01T07:40
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января 2026 года.В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).
Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре

В последнюю неделю декабря россияне будут работать всего два дня

06:52 01.12.2025 (обновлено: 07:40 01.12.2025)
 
Календарь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Самая короткая рабочая неделя ожидает россиян в декабре, в самом конце года. Соответствующее решение ранее приняло правительство РФ.

Согласно производственному календарю, она будет состоять всего из двух рабочих дней – 29 и 30 декабря (понедельник и вторник).

Праздничные новогодние и рождественские выходные будут продолжаться 12 дней – с 31 декабря по 11 января 2026 года.
В 2026 году при стандартной пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих дней и 118 дней отдыха (выходных и праздников).
