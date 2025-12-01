https://crimea.ria.ru/20251201/pyat-naselennykh-punktov-kirovskogo-rayona-kryma-obestocheny-1151316197.html
Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
2025-12-01T12:39
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Кировского района Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварии на сетях. Об этом сообщают в "Крымэнерго".И уточнили, что на месте уже работают специалисты. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 3-х часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:500 километров линий освещения и тысячи опор смонтировали в СевастополеВ Крыму заменят 250 трансформаторных подстанций в 2026 годуЭнергосистему Донбасса и Новороссии модернизируют до 2029 года
