Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 01.12.2025
https://crimea.ria.ru/20251201/pyat-naselennykh-punktov-kirovskogo-rayona-kryma-obestocheny-1151316197.html
Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены
В пяти населенных пунктах Кировского района Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварии на сетях. Об этом сообщают в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T12:39
2025-12-01T12:39
крым
кировский район крыма
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148993970_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_1afe5051887dfe01a5a2bc9c770251b4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Кировского района Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварии на сетях. Об этом сообщают в "Крымэнерго".И уточнили, что на месте уже работают специалисты. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 3-х часов.
крым
кировский район крыма
Новости
Пять населенных пунктов Кировского района Крыма обесточены

Пять населенных пунктов Кировского района Крыма остались без света из-за аварии

12:39 01.12.2025
 
ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В пяти населенных пунктах Кировского района Крыма отсутствует электроснабжение из-за аварии на сетях. Об этом сообщают в "Крымэнерго".
"Аварийное отключение! Кировский район, населенные пункты: Кировское, Васильковое, Новопокровка, Яркое поле, Красносельское", – перечислили в организации.
И уточнили, что на месте уже работают специалисты. Восстановить подачу электроэнергии планируют в течение 3-х часов.
