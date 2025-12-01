https://crimea.ria.ru/20251201/psikhologicheskaya-pomosch-boytsam-svo-chto-izmenit-novyy-zakon-1151234396.html

Психологическая помощь бойцам СВО: что изменит новый закон

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Изменения в федеральном законодательстве помогут оказывать специализированную психологическую помощь большему числу ветеранов СВО, в частности, обучить недостающих сегодня специалистов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала экстремальный психолог, инструктор по психологической подготовке, директор Центра поддержки участников боевых действий "Адэва" Татьяна Федорова.Совфед ранее одобрил поправки в Закон "О некоммерческих организациях", которыми расширяется перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, где теперь возможно оказание государственной поддержки. В частности, это оказание психологической помощи ветеранам СВО и членам их семей.По словам Федоровой, на сегодняшний день и на федеральном, и на региональном уровне, в том числе в Крыму, уделяется большое внимание психологической помощи участникам боевых действий, ветеранам СВО.Тем не менее принятые изменения в законодательство очень важны, поскольку расширяют инструментарий и масштабы оказания необходимой помощи бойцам, считает специалист."Потому что психологическая работа с участниками, с ветеранами боевых действий – это волонтерская деятельность, требующая огромного времени, труда, обучения. И будет очень здорово, когда государство окажет поддержку таким центрам. Соответственно, больше часов психологи смогут уделять ребятам и семьям участников СВО", – сказала эксперт.Кроме того, новый закон позволит увеличить число психологов, специализирующихся именно на боевой психической травме, а сегодня таких не хватает, добавила психолог.По ее словам, людей, которым необходима такая помощь, сегодня немало. И большинство бойцов столкнулись с так называемыми экзистенциальными кризисами, отметила психолог.Также ветераны СВО часто приходят к специалистам с просьбой помочь восстановить семейные отношения, сказала она. По словам Федоровой, проблемы возникают еще и оттого, что длительная разлука делает другими и бойцов, и их родных.Раскрыться в беседе с психологами может получиться на сразу, предупреждает она, многое зависит как от специалистов, так и от готовности подопечных быть искренними и получать помощь. Но сегодня, по словам Федоровой, к психологам приходит все больше бойцов, которые понимают свои проблемы, хотят от них избавиться, помочь себе и окружающим, подытожила специалист.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить Золотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВО В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семей

