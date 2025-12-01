Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать
Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать
В Крыму в первый день зимы похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T00:01
2025-12-01T00:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в первый день зимы похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь; днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут от +7 до +10, днем на ЮБК потеплеет до +15 градусов, на западном и восточном побережье ожидается +14.
Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать

Погода в Крыму 1 декабря

00:01 01.12.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевПоследствия непогоды в Севастополе
Последствия непогоды в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в первый день зимы похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидаются небольшие дожди, лишь ночью 1 декабря местами сильные, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10; днем +11…+16, в горах +5…+10", - сказано в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь; днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут от +7 до +10, днем на ЮБК потеплеет до +15 градусов, на западном и восточном побережье ожидается +14.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
