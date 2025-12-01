Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в первый день зимы похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"В Крыму ожидаются небольшие дожди, лишь ночью 1 декабря местами сильные, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10; днем +11…+16, в горах +5…+10", - сказано в сообщении.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут от +7 до +10, днем на ЮБК потеплеет до +15 градусов, на западном и восточном побережье ожидается +14.