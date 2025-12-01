Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать

https://crimea.ria.ru/20251201/pogoda-v-krymu-v-pervyy-den-zimy---kakikh-syurprizov-zhdat-1151299551.html
Погода в Крыму 1 декабря
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму в первый день зимы похолодает - Балканский циклон принесет на полуостров дожди и понижение дневной температуры воздуха на 2-3 градуса. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидаются небольшие дожди, лишь ночью 1 декабря местами сильные, в отдельных районах туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6…+10; днем +11…+16, в горах +5…+10", - сказано в сообщении.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью дождь; днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +11...+13.
В Севастополе облачно. Ночью, днем небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8...+10, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, временами дождь. Ночью столики термометров покажут от +7 до +10, днем на ЮБК потеплеет до +15 градусов, на западном и восточном побережье ожидается +14.
