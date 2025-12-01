Рейтинг@Mail.ru
Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ночью и утром в понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 32 вражеских беспилотника, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по четыре дрона сбиты над Белгородской, Брянской, Новгородской Ростовской областями и Краснодарским краем. Три беспилотника уничтожены над Ленинградской областью, два над территорией Воронежской области. По одному БПЛА перехвачены над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
беспилотник (бпла, дрон), новости сво, атаки всу, министерство обороны рф, новости, азовское море
32 беспилотника ВСУ сбили нал Азовским морем и одиннадцатью регионами России

07:29 01.12.2025 (обновлено: 07:31 01.12.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мирный / Перейти в фотобанкБоевое дежурство экипажа ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство экипажа ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Сергей Мирный
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ночью и утром в понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 32 вражеских беспилотника, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи в период с 23.30 мск 30 ноября до 7.00 1 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: ... три БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

Кроме того, по четыре дрона сбиты над Белгородской, Брянской, Новгородской Ростовской областями и Краснодарским краем. Три беспилотника уничтожены над Ленинградской областью, два над территорией Воронежской области. По одному БПЛА перехвачены над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.
Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОАтаки ВСУМинистерство обороны РФНовостиАзовское море
 
