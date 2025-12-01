https://crimea.ria.ru/20251201/nad-azovskim-morem-sbity-bespilotniki-vsu-1151310994.html

Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Ночью и утром в понедельник средства противовоздушной обороны уничтожили над регионами РФ 32 вражеских беспилотника, в том числе три – над Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.Кроме того, по четыре дрона сбиты над Белгородской, Брянской, Новгородской Ростовской областями и Краснодарским краем. Три беспилотника уничтожены над Ленинградской областью, два над территорией Воронежской области. По одному БПЛА перехвачены над Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

