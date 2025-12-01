https://crimea.ria.ru/20251201/na-kubani-proizvodstvo-vina-uvelichilos-na-15-protsentov-1151312564.html
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
Более 200 миллионов литра вина из местного винограда произвели в Краснодарском крае с начала года. Это на 15 процентов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:13
2025-12-01T10:13
2025-12-01T10:13
виноделие
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
кубань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121753697_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_839394358e4eed8f5a9383f9315d445f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Более 200 миллионов литра вина из местного винограда произвели в Краснодарском крае с начала года. Это на 15 процентов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он добавил, что виноделие стало полноценной отраслью экономики. Растут не только объемы производства, но и качество. А многие виноделы стали победителями конкурса "Сделано на Кубани", где 170 наименований получили знак качества.Как сообщалось ранее, Крымские виноделы создают уникальный стиль вина для покорения мировых рынков.Кроме того, в Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей.Несмотря на то, что в Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Мы сводим осадок на пробку": кто такие ремюеры и что они делают в КрымуХимия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лабораторияВсем шампанского: Лев Голицын и его крымский Парадиз
краснодарский край
кубань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0f/1121753697_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_5ad43ceed8fd9f6505acfb2746511a3f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виноделие, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, кубань
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
Производство вина в Краснодарском крае выросло на 15 процентов