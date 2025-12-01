Рейтинг@Mail.ru
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов
Более 200 миллионов литра вина из местного винограда произвели в Краснодарском крае с начала года. Это на 15 процентов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:13
2025-12-01T10:13
виноделие
краснодарский край
вениамин кондратьев
новости
кубань
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Более 200 миллионов литра вина из местного винограда произвели в Краснодарском крае с начала года. Это на 15 процентов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.Он добавил, что виноделие стало полноценной отраслью экономики. Растут не только объемы производства, но и качество. А многие виноделы стали победителями конкурса "Сделано на Кубани", где 170 наименований получили знак качества.Как сообщалось ранее, Крымские виноделы создают уникальный стиль вина для покорения мировых рынков.Кроме того, в Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей.Несмотря на то, что в Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными.
виноделие, краснодарский край, вениамин кондратьев, новости, кубань
На Кубани производство вина увеличилось на 15 процентов

Производство вина в Краснодарском крае выросло на 15 процентов

10:13 01.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБутылки с вином в торговом центре
Бутылки с вином в торговом центре - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Более 200 миллионов литра вина из местного винограда произвели в Краснодарском крае с начала года. Это на 15 процентов больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С начала года в крае произвели больше 200 миллионов литров вина, это на 15 процентов больше, чем в прошлом году. Важно, что все оно сделано исключительно из кубанского винограда. Сегодня мы всячески поддерживаем отрасль и продвигаем продукцию местных производителей", - написал губернатор в своем Telegram.

Он добавил, что виноделие стало полноценной отраслью экономики. Растут не только объемы производства, но и качество. А многие виноделы стали победителями конкурса "Сделано на Кубани", где 170 наименований получили знак качества.
Как сообщалось ранее, Крымские виноделы создают уникальный стиль вина для покорения мировых рынков.
Кроме того, в Севастополе появится первая в России площадка для запуска винодельческих стартапов. "Республика севастопольских виноделов" объединит как начинающих, так и опытных предпринимателей.
Несмотря на то, что в Крыму в этом году собрали винограда на 10 тысяч тонн меньше, чем годом ранее, при этом из-за аномальной жары красные сухие и крепленые вина нынешнего урожая будут особенно насыщенными и вкусными.
