Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
Житель Раздольненского района Крыма проведет девять лет в колонии за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T17:47
2025-12-01T17:50
новости крыма
происшествия
убийство
прокуратура республики крым
раздольненский район крыма
суд
приговор
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Житель Раздольненского района Крыма проведет девять лет в колонии за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Нападавшего задержали правоохранители. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.Как сообщалось ранее, 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомогоСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и братаВ Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговорЖитель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
новости крыма, происшествия, убийство, прокуратура республики крым, раздольненский район крыма, суд, приговор
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии

К девяти годам приговорили жителя Крыма за убийство приятеля

17:47 01.12.2025 (обновлено: 17:50 01.12.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКолючая проволока в исправительном учреждении
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Житель Раздольненского района Крыма проведет девять лет в колонии за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

"Судом установлено, что подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения нанес знакомому не менее 23 ударов в область жизненно важных органов. В результате преступных действий осужденного потерпевший скончался на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Нападавшего задержали правоохранители. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
Как сообщалось ранее, 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомого
