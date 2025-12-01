https://crimea.ria.ru/20251201/krymchanin-ubil-znakomogo-palkoy-i-poluchil-devyat-let-kolonii-1151329290.html
Крымчанин убил знакомого и получил девять лет колонии
Житель Раздольненского района Крыма проведет девять лет в колонии за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T17:47
2025-12-01T17:47
2025-12-01T17:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Житель Раздольненского района Крыма проведет девять лет в колонии за убийство своего знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.Нападавшего задержали правоохранители. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.Как сообщалось ранее, 37-летний житель Алушты приговорен к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы за убийство своего знакомогоСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девочка подозревается в жестоком убийстве собственных матери и братаВ Крыму рецидивист насмерть избил сокамерника - приговорЖитель Севастополя ответит за жестокое убийство соседки
17:47 01.12.2025 (обновлено: 17:50 01.12.2025)