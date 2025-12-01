https://crimea.ria.ru/20251201/kapremont-i-restavratsiya-gimnazii-1-v-simferopole-na-kontrole-gosdumy-1151253516.html

Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы

Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ремонт и реставрация старинной гимназии в Симферополе требует большего контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По его словам, ситуация с работами в гимназии №1 в Симферополе посложнее других, так как речь там идет не только о ремонте, но и о реставрации старинного здания.Он отметил, что данный объект он посещал в свой прошлый приезд в Крым в рамках так называемой региональной недели депутатов ГД, когда, в частности, проводится контроль расходования бюджетных средств.Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – МинкультИвлев напомнил, что существует программа "Новая школа", разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с министерством просвещения, и она действительно работает. "Это программа по ремонту школ. Уже отремонтировано шестьсот пяти тысяч школ в стране, в том числе и в Крыму", – отметил Ивлев.При этом затрачиваются на все эти проекты крупные бюджетные деньги, а потому очень важно установить контроль, как проведен ремонт, как использованы народные средства, подчеркнул парламентарий.По словам Ивлева, в ходе своей поездки в Крым в этот раз он уже осмотрел ход ремонта школ в Раздольненском районе, в селах Ковыльное и Серебрянка.Несколько сложнее ситуация в селе Ковыльное, где ремонт тоже идет полным ходом, но строительные леса там еще не убрали и оборудование еще не привезли со складов. Но в соответствии с установленными графиками осуществляется контроль, отметил депутат. "Созданы везде общественные штабы, в составе которых руководство органов власти, родители, учителя, вы знаете, даже прокурор заезжает и проверяет, как там все это идет. И очень приятно, что система контроля – и общественная, и государственная, и депутатская – в Крыму работает", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две сменыВ Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму

