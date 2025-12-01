Рейтинг@Mail.ru
Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20251201/kapremont-i-restavratsiya-gimnazii-1-v-simferopole-na-kontrole-gosdumy-1151253516.html
Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
Ремонт и реставрация старинной гимназии в Симферополе требует большего контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма,... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T08:13
2025-12-01T08:13
крым
радио "спутник в крыму"
образование в крыму и севастополе
леонид ивлев
школа
симферополь
новости крыма
капремонт школ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151289028_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_36cf7521d2a76ab7c3d23a4afa8cca07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ремонт и реставрация старинной гимназии в Симферополе требует большего контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.По его словам, ситуация с работами в гимназии №1 в Симферополе посложнее других, так как речь там идет не только о ремонте, но и о реставрации старинного здания.Он отметил, что данный объект он посещал в свой прошлый приезд в Крым в рамках так называемой региональной недели депутатов ГД, когда, в частности, проводится контроль расходования бюджетных средств.Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – МинкультИвлев напомнил, что существует программа "Новая школа", разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с министерством просвещения, и она действительно работает. "Это программа по ремонту школ. Уже отремонтировано шестьсот пяти тысяч школ в стране, в том числе и в Крыму", – отметил Ивлев.При этом затрачиваются на все эти проекты крупные бюджетные деньги, а потому очень важно установить контроль, как проведен ремонт, как использованы народные средства, подчеркнул парламентарий.По словам Ивлева, в ходе своей поездки в Крым в этот раз он уже осмотрел ход ремонта школ в Раздольненском районе, в селах Ковыльное и Серебрянка.Несколько сложнее ситуация в селе Ковыльное, где ремонт тоже идет полным ходом, но строительные леса там еще не убрали и оборудование еще не привезли со складов. Но в соответствии с установленными графиками осуществляется контроль, отметил депутат. "Созданы везде общественные штабы, в составе которых руководство органов власти, родители, учителя, вы знаете, даже прокурор заезжает и проверяет, как там все это идет. И очень приятно, что система контроля – и общественная, и государственная, и депутатская – в Крыму работает", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две сменыВ Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151289028_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_8d202ee8561c614f6a1772fdb7dac7f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, образование в крыму и севастополе, леонид ивлев, школа, симферополь, новости крыма, капремонт школ
Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы

Реставрация старинной гимназии в Симферополе требует большего контроля – депутат Госдумы

08:13 01.12.2025
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУченица гимназии № 1 имени К.Д. Ушинского в Симферополе в коридоре старого корпуса
Ученица гимназии № 1 имени К.Д. Ушинского в Симферополе в коридоре старого корпуса - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Ремонт и реставрация старинной гимназии в Симферополе требует большего контроля. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
По его словам, ситуация с работами в гимназии №1 в Симферополе посложнее других, так как речь там идет не только о ремонте, но и о реставрации старинного здания.
"Это наша знаменитая историческая гимназия, где ремонтируется корпус, которому свыше двухсот лет... Контракт выиграла компания, которая имеет все сертификаты на проведение реставрационных работ. Но вот ремонт и реставрация в этой гимназии требует большего контроля. Мы туда съездим еще раз", – сказал гость эфира.
Он отметил, что данный объект он посещал в свой прошлый приезд в Крым в рамках так называемой региональной недели депутатов ГД, когда, в частности, проводится контроль расходования бюджетных средств.
Демонтаж при ремонте гимназии в Симферополе вели с нарушением – Минкульт
Ивлев напомнил, что существует программа "Новая школа", разработанная по поручению президента РФ Владимира Путина совместно с министерством просвещения, и она действительно работает. "Это программа по ремонту школ. Уже отремонтировано шестьсот пяти тысяч школ в стране, в том числе и в Крыму", – отметил Ивлев.
При этом затрачиваются на все эти проекты крупные бюджетные деньги, а потому очень важно установить контроль, как проведен ремонт, как использованы народные средства, подчеркнул парламентарий.
По словам Ивлева, в ходе своей поездки в Крым в этот раз он уже осмотрел ход ремонта школ в Раздольненском районе, в селах Ковыльное и Серебрянка.
"В Серебрянке ремонт фактически закончен, уже убраны строительные леса, идет монтаж оборудования, оно закуплено: школьные столы, стулья, шкафы, компьютеры, шторы, устанавливаются доски интерактивные. Чисто, светло, все современные материалы отечественные, подчищается территория", – поделился парламентарий.
Несколько сложнее ситуация в селе Ковыльное, где ремонт тоже идет полным ходом, но строительные леса там еще не убрали и оборудование еще не привезли со складов. Но в соответствии с установленными графиками осуществляется контроль, отметил депутат. "Созданы везде общественные штабы, в составе которых руководство органов власти, родители, учителя, вы знаете, даже прокурор заезжает и проверяет, как там все это идет. И очень приятно, что система контроля – и общественная, и государственная, и депутатская – в Крыму работает", – подытожил спикер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Капремонт старинного корпуса: в гимназии №1 в Симферополе будет две смены
В Крыму построят 9 школ и 10 детских садов за три года
68 млрд по ФЦП - Аксенов доложил Путину о больших стройках в Крыму
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымОбразование в Крыму и СевастополеЛеонид ИвлевШколаСимферопольНовости КрымаКапремонт школ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:25Крым включат в эксперимент с цифровым рублем
08:13Капремонт и реставрация гимназии №1 в Симферополе на контроле Госдумы
07:51В Крыму ликвидировали агента Киева при попытке убить офицера Минобороны
07:29Над Азовским морем сбиты беспилотники ВСУ
07:23Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов
07:01Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
06:52Самая короткая рабочая неделя ждет россиян в декабре
06:27Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
06:10Рост утильсбора и цифровые паспорта: что ждет россиян в декабре
00:01Погода в Крыму в первый день зимы - каких сюрпризов ждать
00:00Какой сегодня праздник: 1 декабря
23:50ПВО отработала над Черным морем
22:55Переговоры США и Украины: первые заявления Марко Рубио
22:51Турецкий танкер дал течь у берегов Сенегала
22:21Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное
22:11Крымский мост: оперативная информация об очередях и времени ожидания
22:03В Севастополе отбой воздушной тревоги
21:47Осколками от сбитой воздушной цели в Севастополе тяжело ранена девочка
21:31В Севастополе отражают атаку ВСУ
21:18В Севастополе объявили воздушную тревогу
Лента новостейМолния