https://crimea.ria.ru/20251201/kakoy-segodnya-prazdnik-1-dekabrya-1133174573.html

Какой сегодня праздник: 1 декабря

Какой сегодня праздник: 1 декабря - РИА Новости Крым, 01.12.2025

Какой сегодня праздник: 1 декабря

В первый день зимы во всем мире ведут борьбу со СПИДом и отмечают День Антарктиды, в разных странах с профессиональным праздником поздравляют неврологов, а в... РИА Новости Крым, 01.12.2025

2025-12-01T00:00

2025-12-01T00:00

2025-12-01T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111205/59/1112055982_0:99:966:642_1920x0_80_0_0_951249b674b240208233bb096923d05c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В первый день зимы во всем мире ведут борьбу со СПИДом и отмечают День Антарктиды, в разных странах с профессиональным праздником поздравляют неврологов, а в России – хоккеистов. Также в этот день на экраны вышел первый вестерн, была придумана игра баскетбол, а еще родились юморист Геннадий Хазанов, рок-музыкант Гарик Сукачев, иллюзионист Амаяк Акопян.Что празднуют в мире1 декабря 1988 года Всемирная организация здравоохранения и Генеральная Ассамблея ООН приняли решение ежегодно отмечать Всемирный день борьбы со СПИДом. Дата касается огромного числа людей: сейчас в мире живут более 37,9 млн человек, инфицированных ВИЧ. Четверть из них не знают о своем статусе.1 декабря 1959 года 12 стран мира (к которым позже присоединились и другие) решили, что в мире должен быть хоть один совершенно мирный континент, где не должно быть ни одной военной базы или армейского формирования. С тех пор в первый зимний день отмечается День самой холодной, но самой мирной Антарктиды. Кстати, территория Антарктиды не принадлежит ни одной стране мира, а еще в Антарктиде есть собственная валюта.Головной мозг состоит в среднем примерно из 100 миллиардов нейронов. Если все эти нейроны выстроить в линию, то длина этой линии составит 966 км. Во всем этом отлично разбираются неврологи, которые лечат заболевания центральной и периферической нервной системы человека. У этих специалистов сегодня профессиональный праздник.А в России сегодня праздник смелых, поскольку, как известно, "трус не играет в хоккей". День хоккея в нашей стране отмечают с 2007 года по инициативе известного хоккеиста-чемпиона Владислава Третьяка. Кстати, первая шайба была квадратной, а первая сетка на воротах появилась благодаря рыбаку и энтузиасту в области хоккея Френсису Нель Нону – чтобы не возникало споров, попала все-таки шайба в ворота или нет.Еще сегодня можно отметить День шиномонтажника и День благодарности бармену. Именины у Платона, Романа, Николая.Знаменательные событияВ 1903 году на экраны вышел первый вестерн "Большое ограбление поезда" – немой фильм режиссера Эдвина Портера. "Он положил начало новому жанру американского кино", – писали кинокритики. А вот и нет. До этого вестерны уже благополучно снимали другие режиссеры. Просто Эдвин оказался самым находчивым и превратил кино в аттракцион. Представьте, вы заходите в кинотеатр, устроенный внутри по типу железнодорожного вагона, занимаете свое место и смотрите в "окно", которое на самом деле является экраном. Сначала вам показывают мелькающие пейзажи, затем вдруг появляется бандит с дикого Запада, который стреляет прямо в вас. И только потом начинается фильм "Большое ограбление поезда".А вот другой находчивый господин двенадцатью годами ранее – 1 декабря 1891 года – думал, как завлечь на уроки физкультуры нерадивых студентов. Для этого он решил развесить в зале фруктовые корзины, куда можно было бы забрасывать мячи. А потом еще придумал 13 правил новой игры. Этого изобретательного физрука звали Джеймс Нейсмит. Так он придумал баскетбол.Кто родился в этот деньСвое 80-летие празднует юморист и актер Геннадий Хазанов. Самый знаменитый "студент кулинарного техникума" в жизни готовить так и не научился: "Для того, чтобы не умереть с голоду, я кипячу чай! И еще я очень хорошо делаю глазунью. Могу салат сделать. А главное – я все это могу съесть", – признался как-то сам артист.Советский и российский рок-музыкант Гарик Сукачев отмечает день рождения в 66-й раз. Хулиган на сцене и отличный семьянин в жизни, Гарик входит в список 50 самых богатых и популярных людей России по версии журнала "Forbes".Также в этот день родились советский полководец, четырежды Герой Советского Союза Георгий Жуков, великий русский математик Николай Лобаческий, колумбийский наркобарон Пабло Эскобар, американский кинорежиссер Вуди Аллен и самый известный советский фокусник Амаяк Акопян.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости