Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов
Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов
Пассажиры поездов, связывающих Крым с материковой частью России, с пониманием относятся к вызванным внешними факторами задержкам в пути. Об этом рассказал... РИА Новости Крым, 01.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов, связывающих Крым с материковой частью России, с пониманием относятся к вызванным внешними факторами задержкам в пути. Об этом рассказал гендиректор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов в интервью РИА Новости.По словам Ганова, пассажиры задержанных поездов обеспечиваются питанием в соответствии с действующими регламентами. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, но в этом году таких происшествий не было."Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - рассказал гендиректор компании.Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи."Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки - это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров", - заключил Ганов.Ранее начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов сообщил РИА Новости Крым, что за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь поезда компании перевезли в крымском направлении рекордное количество пассажиров – более 3 млн 40 тыс. Всего в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа
Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов

Пассажиры поездов в Крым с пониманием относятся к задержкам составов – перевозчик

07:23 01.12.2025
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов, связывающих Крым с материковой частью России, с пониманием относятся к вызванным внешними факторами задержкам в пути. Об этом рассказал гендиректор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов в интервью РИА Новости.
"Как ни странно, в 2025 году нет такой негативной динамики по задержке поездов, как годом ранее. Мы воспринимаем это как данность, и мы научились с этим работать… У нас не было ни одного срыва оборотов поездов. Главное, люди с пониманием к этому относятся. Мы не можем сказать, что есть какой-то негатив именно по этой причине", – сказал он.
По словам Ганова, пассажиры задержанных поездов обеспечиваются питанием в соответствии с действующими регламентами. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, но в этом году таких происшествий не было.
"Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - рассказал гендиректор компании.
Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи.
"Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки - это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров", - заключил Ганов.
Ранее начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов сообщил РИА Новости Крым, что за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь поезда компании перевезли в крымском направлении рекордное количество пассажиров – более 3 млн 40 тыс. Всего в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа
