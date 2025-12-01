https://crimea.ria.ru/20251201/kak-passazhiry-poezdov-v-krym-otnosyatsya-k-zaderzhkam-sostavov-1151310821.html

Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов

Как пассажиры поездов в Крым относятся к задержкам составов

2025-12-01T07:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Пассажиры поездов, связывающих Крым с материковой частью России, с пониманием относятся к вызванным внешними факторами задержкам в пути. Об этом рассказал гендиректор компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов в интервью РИА Новости.По словам Ганова, пассажиры задержанных поездов обеспечиваются питанием в соответствии с действующими регламентами. В отдельных случаях компания даже привлекала автобусы для перевозки людей до конечного пункта, но в этом году таких происшествий не было."Все задачи решаются. Плюс инфраструктура РЖД и КЖД (Крымская железная дорога – ред.) с вызовами справляется, и даже при длительной задержке на мосту или других участках поездам, как правило, в течение даже своего маршрута, удается сократить отставание", - рассказал гендиректор компании.Он также добавил, что в компании не отмечают отказов пассажиров от перевозки по каким-то направлениям в этой связи."Такого точно мы не отмечаем. В индивидуальном порядке, естественно, что-то компенсируем, если есть по нашей вине задержки, связанные с технологиями. Но опять-таки - это разовые случаи. Ни в каких измерениях мы не видим негативной оценки работы компании и владельцев инфраструктуры со стороны пассажиров", - заключил Ганов.Ранее начальник управления обособленного подразделения "Крым" компании "Гранд Сервис Экспресс" Альберт Садретдинов сообщил РИА Новости Крым, что за прошедший курортный сезон с мая по сентябрь поезда компании перевезли в крымском направлении рекордное количество пассажиров – более 3 млн 40 тыс. Всего в крымском направлении курсировали 22 пары поездов. Компания запустила также поезда по трем новым направлениям из Санкт-Петербурга, Таганрога и Владикавказа Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Открытие продаж билетов в Крым перенесено из-за ремонта на путяхСхема оплаты постельного белья в поездах в Крым не изменитсяВ Крым на Новый год: сколько поездов будут ходить и из каких городов

