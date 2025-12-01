https://crimea.ria.ru/20251201/doma-i-vyshka-svyazi-povrezhdeny-na-kubani-posle-ataki-bespilotnikov-1151310621.html
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
Три дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T07:01
2025-12-01T07:01
2025-12-01T07:01
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Три дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также повреждена вышка сотовой связи. Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
