Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников
Три дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T07:01
2025-12-01T07:01
кубань
краснодарский край
новости
атаки всу
происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Три дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.Также повреждена вышка сотовой связи. Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань, краснодарский край, новости, атаки всу, происшествия
Дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки беспилотников

В Краснодарском крае после атаки украинских беспилотников повреждены дома и вышка связи

07:01 01.12.2025
 
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря АртамоноваРазбитое стелко
Разбитое стелко
© Telegram-канал губернатора Липецкой области Игоря Артамонова
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. Три дома и вышка связи повреждены на Кубани после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"В Северском районе обломки БПЛА повредили три частных дома. Фрагменты упали по разным адресам в пгт. Ильский. В трех домах выбило стекла", - говорится в сообщении.
Также повреждена вышка сотовой связи.
Уточняется, что пострадавших нет. На месте работают экстренные службы.
Накануне вечером российские военные отражали атаку ВСУ на Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка.
КубаньКраснодарский крайНовостиАтаки ВСУПроисшествия
 
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Лента новостейМолния