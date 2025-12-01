https://crimea.ria.ru/20251201/bonni-i-klayd-na-podrabotke-v-krymu-poymali-parochku-kurerov-moshennikov-1151314286.html

Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержали парочку курьеров, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, злоумышленники выманили у жителей региона свыше 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по республике.По данным правоохранительных органов, юноша и девушка увидели в мессенджере объявление и переехали в Крым из соседнего региона подзаработать. Работа предполагала сбор денег якобы у криптоинвесторов и перевод средств на счет куратора. Молодые люди заподозрили неладное еще на первом выезде, когда вместо бизнесмена их встретила бабушка, да еще и спрашивала о здоровье дочери. Но обещанная оплата в размере 5 тысяч превысила сомнения.В ходе обыска у задержанных обнаружили две тысячи евро, которые те не успели перевести "нанимателю", а также банковские карты и гаджеты, имеющие доказательственное значение.На парочку курьеров возбудили несколько уголовных дел. Молодого человека заключили под стражу, а его сообщнице – которая еще и несовершеннолетняя – запретили определенные действия. Органы правопорядка продолжают расследование.Ранее сообщалось, что в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане лишились 26 млн рублей за неделю из-за мошенниковВ Москве задержали подозреваемых в вымогательстве у раненых бойцов СВОСиловики накрыли очередную "аппаратную" мошенников в Крыму

