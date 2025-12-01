Бонни и Клайд на подработке: в Крыму поймали парочку курьеров мошенников

Рейтинг@Mail.ru
мошенничество, крым, новости крыма, мвд по республике крым, закон и право
12:02 01.12.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
В зале суда - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Крыму задержали парочку курьеров, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, злоумышленники выманили у жителей региона свыше 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщает МВД по республике.
По данным правоохранительных органов, юноша и девушка увидели в мессенджере объявление и переехали в Крым из соседнего региона подзаработать. Работа предполагала сбор денег якобы у криптоинвесторов и перевод средств на счет куратора. Молодые люди заподозрили неладное еще на первом выезде, когда вместо бизнесмена их встретила бабушка, да еще и спрашивала о здоровье дочери. Но обещанная оплата в размере 5 тысяч превысила сомнения.

"Сами мошенники действовали следующим образом: звонили пенсионеркам, представляясь сотрудниками полиции и сообщали, что их дочери попали в ДТП и срочно нуждаются в деньгах на лечение. Поверив злоумышленникам, женщины передавали наличные прибывшим курьерам. Всего от рук аферистов пострадали восемь жительниц из Кировского, Красногвардейского и Бахчисарайского районов в возрасте от 63 до 90 лет", – рассказали в полиции.

В ходе обыска у задержанных обнаружили две тысячи евро, которые те не успели перевести "нанимателю", а также банковские карты и гаджеты, имеющие доказательственное значение.
На парочку курьеров возбудили несколько уголовных дел. Молодого человека заключили под стражу, а его сообщнице – которая еще и несовершеннолетняя – запретили определенные действия. Органы правопорядка продолжают расследование.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре полиция задержала 21-летнюю девушку, которая против собственной воли стала курьером мошенников и забрала у студента отцовский сейф с 30 тысячами долларов и драгоценностями.
Мошенничество Крым Новости Крыма МВД по Республике Крым Закон и право
 
