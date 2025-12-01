Рейтинг@Mail.ru
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:59
2025-12-01T10:59
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на официальной странице ведомства. Кроме того, следственные действия проведут в Белгородской области и ДНР.По информации ведомства, расследовать преступные действия ВСУ будут также в Белгородской области, где в результате атак ВСУ два человека погибли, а еще четверо мирных жителей ранены.Также в СК РФ добавили, что в селе Красная Поляна ДНР из-за подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин. Вследствие вражеской атаки по городу Донецк ударным БПЛА пострадали мужчина и женщина."Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", – подчеркнули специалисты.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ночью девочку прооперировали, ее состояние остается крайне тяжелым и нестабильным.Также в понедельник стало известно, что в Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали.
РИА Новости Крым
2025
Новости
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на официальной странице ведомства. Кроме того, следственные действия проведут в Белгородской области и ДНР.
"Следственный комитет России будет расследовать преступные действия ВСУ. В Севастополе осколками от сбитой воздушной цели ВСУ ранена 15-летняя девочка", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, расследовать преступные действия ВСУ будут также в Белгородской области, где в результате атак ВСУ два человека погибли, а еще четверо мирных жителей ранены.
Также в СК РФ добавили, что в селе Красная Поляна ДНР из-за подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин. Вследствие вражеской атаки по городу Донецк ударным БПЛА пострадали мужчина и женщина.
"Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", – подчеркнули специалисты.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ночью девочку прооперировали, ее состояние остается крайне тяжелым и нестабильным.
Также в понедельник стало известно, что в Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали.
