https://crimea.ria.ru/20251201/ataka-na-sevastopol-rassledovaniem-prestupleniy-vsu-zaymetsya-sledkom-1151313630.html
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком - РИА Новости Крым, 01.12.2025
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на... РИА Новости Крым, 01.12.2025
2025-12-01T10:59
2025-12-01T10:59
2025-12-01T10:59
ск рф (следственный комитет российской федерации)
севастополь
атаки всу
атаки всу на крым
новости крыма
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_0:0:3270:1839_1920x0_80_0_0_4b17e87f91878b3d1d74af34bb106d89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на официальной странице ведомства. Кроме того, следственные действия проведут в Белгородской области и ДНР.По информации ведомства, расследовать преступные действия ВСУ будут также в Белгородской области, где в результате атак ВСУ два человека погибли, а еще четверо мирных жителей ранены.Также в СК РФ добавили, что в селе Красная Поляна ДНР из-за подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин. Вследствие вражеской атаки по городу Донецк ударным БПЛА пострадали мужчина и женщина."Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", – подчеркнули специалисты.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ночью девочку прооперировали, ее состояние остается крайне тяжелым и нестабильным.Также в понедельник стало известно, что в Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России Обломки сбитых дронов повредили дома на КубаниДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/08/1124436705_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_788801934f383300de8be5b764a2048e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ск рф (следственный комитет российской федерации), севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, новости крыма, происшествия
Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком
Удар ВСУ по Севастополю и ранение 15-летней девочки расследует Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на официальной странице ведомства. Кроме того, следственные действия проведут в Белгородской области и ДНР.
"Следственный комитет России будет расследовать преступные действия ВСУ. В Севастополе осколками от сбитой воздушной цели ВСУ ранена 15-летняя девочка", – сказано в сообщении.
По информации ведомства, расследовать преступные действия ВСУ будут также в Белгородской области, где в результате атак ВСУ два человека погибли, а еще четверо мирных жителей ранены.
Также в СК РФ добавили, что в селе Красная Поляна ДНР из-за подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин. Вследствие вражеской атаки по городу Донецк ударным БПЛА пострадали мужчина и женщина.
"Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", – подчеркнули специалисты.
Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка
. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ночью девочку прооперировали, ее состояние остается крайне тяжелым и нестабильным.
Также в понедельник стало известно, что в Дагестане пострадала 12-летняя девочка
в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: