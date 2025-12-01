https://crimea.ria.ru/20251201/ataka-na-sevastopol-rassledovaniem-prestupleniy-vsu-zaymetsya-sledkom-1151313630.html

Атака на Севастополь: расследованием преступлений ВСУ займется Следком

2025-12-01

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. Следственный комитет России займется расследованием преступных действий ВСУ в Севастополе, в результате которых пострадала 15-летняя девочка, сказано на официальной странице ведомства. Кроме того, следственные действия проведут в Белгородской области и ДНР.По информации ведомства, расследовать преступные действия ВСУ будут также в Белгородской области, где в результате атак ВСУ два человека погибли, а еще четверо мирных жителей ранены.Также в СК РФ добавили, что в селе Красная Поляна ДНР из-за подрыва на взрывоопасном предмете получили ранения двое мужчин. Вследствие вражеской атаки по городу Донецк ударным БПЛА пострадали мужчина и женщина."Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего и дадут уголовно-правовую оценку действиям всех причастных лиц", – подчеркнули специалисты.Накануне вечером средства ПВО отразили атаку на Севастополь. В результате падения осколков сбитой воздушной цели в парке Победы была тяжело ранена 15-летняя девочка. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, ночью девочку прооперировали, ее состояние остается крайне тяжелым и нестабильным.Также в понедельник стало известно, что в Дагестане пострадала 12-летняя девочка в результате атаки вражеского БПЛА в Каспийске. Ребенка с травмами госпитализировали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Возбуждено уголовное дело о теракте после атаки на регионы России Обломки сбитых дронов повредили дома на КубаниДва человека погибли при атаке ВСУ на Самарскую область

