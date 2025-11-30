https://crimea.ria.ru/20251130/zelenskiy-vvel-sanktsii-protiv-protiv-rosnefti-i-predpriyatiy-lukoyla-1151303806.html

Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).В опубликованном указе – 26 компаний, в том числе "Роснефть", "Лукойл-Западная Сибирь", "Лукойл-Калининградморнефть", "Оренбургнефть", "Краснодарнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Грознефтегаз", "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", "Саратовский нефтеперерабатывающий завод", "Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", "Сибирская нефтегазовая компания".Еще одним указом Зеленский ввел санкции против 13 российских компаний и организаций. Среди них благотворительные фонды "Братское сердце", "Гуманитарный фронт Крыма", "Свой дом", "Благотворительный фонд Захара Прилепина", компания "Экопром", конструкторское бюро "Валькирия", российский оператор сотовой связи "Т2 Мобайл", Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, "Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова".Также санкции введены против 36 физических лиц – граждан России.Санкции, вводимые киевским режимом, включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

