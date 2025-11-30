Рейтинг@Mail.ru
Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла" - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"
Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла" - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T16:27
2025-11-30T16:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).В опубликованном указе – 26 компаний, в том числе "Роснефть", "Лукойл-Западная Сибирь", "Лукойл-Калининградморнефть", "Оренбургнефть", "Краснодарнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Грознефтегаз", "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", "Саратовский нефтеперерабатывающий завод", "Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", "Сибирская нефтегазовая компания".Еще одним указом Зеленский ввел санкции против 13 российских компаний и организаций. Среди них благотворительные фонды "Братское сердце", "Гуманитарный фронт Крыма", "Свой дом", "Благотворительный фонд Захара Прилепина", компания "Экопром", конструкторское бюро "Валькирия", российский оператор сотовой связи "Т2 Мобайл", Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, "Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова".Также санкции введены против 36 физических лиц – граждан России.Санкции, вводимые киевским режимом, включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"

Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний

16:27 30.11.2025 (обновлено: 16:34 30.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против российских нефтегазовых компаний, в том числе против "Роснефти", предприятий "Лукойла" и ряда российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 29 ноября 2025 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер", – сказано в тексте указа, опубликованного на сайте офиса Зеленского.
В опубликованном указе – 26 компаний, в том числе "Роснефть", "Лукойл-Западная Сибирь", "Лукойл-Калининградморнефть", "Оренбургнефть", "Краснодарнефтегаз", "Самаранефтегаз", "Грознефтегаз", "Восточно-Сибирская нефтегазовая компания", "Саратовский нефтеперерабатывающий завод", "Туапсинский нефтеперерабатывающий завод", "Сибирская нефтегазовая компания".
Еще одним указом Зеленский ввел санкции против 13 российских компаний и организаций. Среди них благотворительные фонды "Братское сердце", "Гуманитарный фронт Крыма", "Свой дом", "Благотворительный фонд Захара Прилепина", компания "Экопром", конструкторское бюро "Валькирия", российский оператор сотовой связи "Т2 Мобайл", Казанский национальный исследовательский технический университет имени Туполева, "Фонд содействия безопасности и обороне имени Судоплатова".
Также санкции введены против 36 физических лиц – граждан России.
Санкции, вводимые киевским режимом, включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
