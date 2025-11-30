https://crimea.ria.ru/20251130/v-ssha-semeynaya-vstrecha-zakonchilas-strelboy-chetvero-pogibli-i-10-raneny-1151297600.html
В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.Отмечается, что вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, однако в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о "семейной встрече".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
сша
сша, стрельба, происшествия, новости, в мире
