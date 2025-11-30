Рейтинг@Mail.ru
В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.Отмечается, что вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, однако в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о "семейной встрече".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены

В США семейная встреча закончилась стрельбой - четверо погибли и 10 ранены

08:41 30.11.2025
 
© Flickr / sunrise954Полиция Майами, США
Полиция Майами, США
© Flickr / sunrise954
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Четверо погибли, еще десять человек пострадали в результате стрельбы в городе Стоктон в штате Калифорния, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.
"Четыре человека погибли после того, как более десятка были подстрелены на семейной встрече в городе Стоктон на севере Калифорнии в субботу вечером... Из 14 пострадавших четверо погибли, подтвердили сотрудники офиса шерифа", - говорится на сайте телеканала.
Отмечается, что вице-мэр города Джейсон Ли заявил, что стрельба произошла на вечеринке в честь дня рождения, однако в офисе шерифа не подтвердили эту информацию, сообщив только о "семейной встрече".
