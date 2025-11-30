Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251130/v-sevastopole-otrazhayut-ataku-vsu-1151307797.html
В Севастополе отражают атаку ВСУ
В Севастополе отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Севастополе отражают атаку ВСУ
В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев.Ранее в воскресенье в городе-герое была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отражают атаку ВСУ

Атаку ВСУ на Севастополь отражают российские военные

21:31 30.11.2025 (обновлено: 21:37 30.11.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на командном пункте во время несения боевого дежурства зенитными дивизионами Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Все службы приведены в состояние боевой готовности", – проинформировал глава региона.
И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев.
Ранее в воскресенье в городе-герое была объявлена воздушная тревога.
