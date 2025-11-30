https://crimea.ria.ru/20251130/v-sevastopole-otrazhayut-ataku-vsu-1151307797.html
В Севастополе отражают атаку ВСУ
В Севастополе отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Севастополе отражают атаку ВСУ
В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T21:31
2025-11-30T21:31
2025-11-30T21:37
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
крым
срочные новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_b421a937300f9e90e87675b790f12662.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев.Ранее в воскресенье в городе-герое была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145070646_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_e2047c5947058889d3159e24f6a1aa54.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, крым, срочные новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отражают атаку ВСУ
Атаку ВСУ на Севастополь отражают российские военные
21:31 30.11.2025 (обновлено: 21:37 30.11.2025)