В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе отражают атаку ВСУ - РИА Новости Крым, 30.11.2025

В Севастополе отражают атаку ВСУ

В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

2025-11-30T21:31

2025-11-30T21:31

2025-11-30T21:37

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

крым

срочные новости крыма

безопасность республики крым и севастополя

воздушная тревога в севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе российские военные отражают атаку ВСУ, в городе-герое работает ПВО. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И обратился с просьбой сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.По информации Спасательной службы Севастополя к этому часу, никакие гражданские объекты в городе не пострадали, подчеркнул Развожаев.Ранее в воскресенье в городе-герое была объявлена воздушная тревога.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

