В Севастополе остановили катера и паромы - РИА Новости Крым, 30.11.2025
В Севастополе остановили катера и паромы
Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
2025-11-30T14:50
2025-11-30T14:50
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Севастополе остановили катера и паромы

14:50 30.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Севастополе остановили работу морского транспорта. Об этом сообщили в профильном департаменте города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", – сказано в сообщении.
В связи с закрытием рейда на пл. Нахимова и пл. Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте. О причинах временной остановки не сообщается.
Работа морского пассажирского транспорта зависит от погодных условий. Также периодически рейд в городе закрывают в целях безопасности.
