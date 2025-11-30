Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное
Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное
ВСУ атаковали Севастополь – осколками от сбитой цели тяжело ранена 15-летняя девочка. Два благотворительных фонда Крыма попали в новый пакет санкций главы... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T22:21
2025-11-30T22:21
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь – осколками от сбитой цели тяжело ранена 15-летняя девочка. Два благотворительных фонда Крыма попали в новый пакет санкций главы киевского режима Владимира Зеленского. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине. В МИД России прокомментировали теракты ВСУ в Черном море. В Крыму раскритиковали резолюцию Европарламента о непризнании новых российских регионов. В Керчи поврежден газопровод – прокуратура начала проверку.О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на СевастопольВечером в воскресенье украинские боевики атаковали Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка, она в тяжелом состоянии, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.Благотворительные фонды Крыма попали под санкции ЗеленскогоГлава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух благотворительных организаций Крыма. Согласно документу, в немилость Зеленского попали благотворительные фонды "Гуманитарный фронт Крыма" и "Крым – родной дом".В списке еще 11 организаций со всей России, в том числе благотворительный фонд "Братское сердце", оператор сотовой связи Т2 Мобайл и другие.Залужный предложил разместить ядерное оружие на УкраинеЭкс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно включить в гарантии безопасности."Гарантии безопасности могли бы включать &lt;…&gt; размещение ядерного оружия на территории Украины", – сказано в публикации.Теракты ВСУ в Черном мореТеракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России.В Крыму ответили на резолюцию Европарламента о непризнании полуостроваЕвропарламент принял резолюцию, в которой содержится обещание никогда не признавать новые субъекты России и Крым, а также положение о том, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил с территории полуострова и из Донбасса. И это прямая попытка сорвать переговоры по урегулирования украинского кризиса, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.По его мнению, европейские структуры заинтересованы в продолжении конфликта. Он связал это как с политическими, так и экономическими причинами, упомянув коррупционные схемы, которые, по его словам, становятся публичными.Повреждение газопровода в КерчиКрымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи. В городской администрации сообщили, что из-за аварий на газопроводе больше тысячи абонентов в Керчи остались без газа."В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры РК.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар ВСУ по Севастополю и новые санкции Зеленского для Крыма: главное

Атака ВСУ на Севастополь и санкции Зеленского для благотворителей Крыма – главное за день

22:21 30.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Севастополь – осколками от сбитой цели тяжело ранена 15-летняя девочка. Два благотворительных фонда Крыма попали в новый пакет санкций главы киевского режима Владимира Зеленского. Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине. В МИД России прокомментировали теракты ВСУ в Черном море. В Крыму раскритиковали резолюцию Европарламента о непризнании новых российских регионов. В Керчи поврежден газопровод – прокуратура начала проверку.
О главных событиях этого дня – в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Севастополь

Вечером в воскресенье украинские боевики атаковали Севастополь. Осколками от сбитой воздушной цели тяжело ранена 15-ти летняя девочка, она в тяжелом состоянии, ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь.
ПВО
16:47
ПВО снова отработала над Крымом

Благотворительные фонды Крыма попали под санкции Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел санкции против двух благотворительных организаций Крыма. Согласно документу, в немилость Зеленского попали благотворительные фонды "Гуманитарный фронт Крыма" и "Крым – родной дом".
В списке еще 11 организаций со всей России, в том числе благотворительный фонд "Братское сердце", оператор сотовой связи Т2 Мобайл и другие.
Славянский НПЗ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
16:27
Зеленский ввел санкции против против "Роснефти" и предприятий "Лукойла"

Залужный предложил разместить ядерное оружие на Украине

Экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для The Telegraph заявил, что размещение на Украине ядерного оружия можно включить в гарантии безопасности.
"Гарантии безопасности могли бы включать <…> размещение ядерного оружия на территории Украины", – сказано в публикации.
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
14:17
Против экс-главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело

Теракты ВСУ в Черном море

Теракты киевского режима в Черном море напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по украинскому урегулированию. Россия решительно осуждает теракты Киева против танкеров в Черном море и инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в акватории Новороссийска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
28 ноября в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции управляемыми морскими безэкипажными катерами были атакованы и получили повреждения танкеры Kairos и Virat, следовавшие под флагом Гамбии в порт Новороссийска. Утром следующего дня танкер Virat был атакован повторно.
Помимо этого, ранним утром 29 ноября в морском порту Новороссийска в результате атаки с применением безэкипажных катеров того же типа выведено из строя выносное причальное устройство "ВПУ-2", принадлежащее международному "Каспийскому трубопроводному консорциуму", который объединяет предприятия топливно-энергетического комплекса из России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.
О своей причастности к указанным атакам фактически заявили спецслужбы киевского режима, опубликовав в украинских СМИ видеосвидетельства совершенных террористических актов, напомнила представитель МИД России.
Дым от пожара на борту танкера Kairos. Архивное фото
14:07
Горевший в Черном море танкер потушили спустя двое суток

В Крыму ответили на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова

Европарламент принял резолюцию, в которой содержится обещание никогда не признавать новые субъекты России и Крым, а также положение о том, что любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил с территории полуострова и из Донбасса. И это прямая попытка сорвать переговоры по урегулирования украинского кризиса, заявил председатель Госсовета РК Владимир Константинов.
По его мнению, европейские структуры заинтересованы в продолжении конфликта. Он связал это как с политическими, так и экономическими причинами, упомянув коррупционные схемы, которые, по его словам, становятся публичными.
Истребитель Су-35С - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
12:48
Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов

Повреждение газопровода в Керчи

Крымская прокуратура организовала проверку в связи с повреждением газопровода в Керчи. В городской администрации сообщили, что из-за аварий на газопроводе больше тысячи абонентов в Керчи остались без газа.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, также будет проконтролирована ситуация при проведении восстановительных работ", – проинформировали в пресс-службе прокуратуры РК.
Спасательный круг
13:02
Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
