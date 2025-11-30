Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму

Фотоподборка РИА Новости Крым за ноябрь 2025 года
День народного единства отпраздновала вся России. Торжества были и в Новом Херсонесе.
В Керчи открыли часовню-памятник при храме Андрея Первозванного. Это знаковое место появилось в память об участии кубанских казаков в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году.
"На солнце, вдоль рядов кукурузы". Герой РФ Дамир Юсупов встретился с крымскими студентами КФУ и рассказал о мужестве и мечте.
80 лет тому начался Нюрнбергский процесс – международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии.
В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри. Туристическая и рекреационная дорога проходит в сложных сейсмических условиях, с перепадом высот более километра.
В Керчи реставрируют здание женской Романовской гимназии, в котором планируют открыть музей боевой славы города-героя.
Строительство многострадального нового театра кукол продвинулось уже на более чем на 70%. Здание украсят скульптурами.
Так здание центра детского театрального искусства будет выглядеть после окончания всех работ.
Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы... Вся эта продукция на прилавках Крыма – результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю.
В Евпатории работает крупный мукомольный завод. Он перерабатывает 1450 тонн зерна в сутки.
В диспетчерской службе Центра медицины катастроф в Крыму работают одни женщины. Именно они ответят, когда вам и вашим близким очень плохо, успокоят, посоветуют и пришлют по адресу почти ангелов в синей форме –медиков "скорой".
В Крыму откроют творческие мастерские Российской академии художеств, а полотна художников полуострова отправят на выставки в крупные города России, это следует из соглашения, подписанного между РАХ и правительством Крыма.
Житель Судака Ашот Саргсян и его друзья строят в городе первый мемориал в честь героев СВО.
В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.
Крымский дизайнер Татьяна Матюшкина исследует культурный код и русский стиль, создает вещи с уникальным декором, в которых угадывается русская этника.
Центр детского туризма работает в Крыму более 90 лет. Он был основан для ребят, которые отправлялись в "Артек", а теперь в нем по всему Крыму занимаются 2,5 тысяч воспитанников.
"Суворовский дуб" вошел в тройку победителей конкурса "Российское дерево года".
Осень в Крыму была аномально теплой. Рекорд тепла за 102 года был побит 23 ноября в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса.
В Симферополе в середине ноября зацвела сирень. Аномалии погоды в Крыму говорят о глобальных переменах климата, считают ученые.
Необычное тепло провоцировало живописные туманы.
Хоть на улице и тепло, но осенние шторма пришли "по расписанию".
А еще приближение зимы чувствуется по уже по-новогоднему наряженным магазинам и другим приметам. В Крыму открылось министерство новогодних дел.
