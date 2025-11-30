Рейтинг@Mail.ru
Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму
Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму
Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму
Ноябрь 2025 года удивил крымчан и гостей полуострова, да и всю Россию. РИА Новости Крым, 30.11.2025
Ноябрь 2025 года удивил крымчан и гостей полуострова, да и всю Россию. Во-первых, погодой: она была как никогда теплой и полуостров побил рекорд ноябрьских температур. Во-вторых – масштабными стройками дорог, объектов культуры и образования. В-третьих – отношением к русской культуре: в Крыму работают этнодизайнеры, проводятся выставки исконно русских народных промыслов. И они пользуются популярностью! А есть еще и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых... Чего стоит "бронза", присужденная... дереву. Да не простому, а тому, под которым в 18 веке изменилась история полуострова. В общем, как обычно, в Крыму есть что посмотреть, чем похвастаться и что показать!
крым, экология, герои сво, крымская погода, нюрнбергский процесс, природа, сельское хозяйство, культура, новый год в крыму
Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму

Фотоподборка РИА Новости Крым за ноябрь 2025 года

20:28 30.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсенний листопад
Осенний листопад - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Ноябрь 2025 года удивил крымчан и гостей полуострова, да и всю Россию.
Во-первых, погодой: она была как никогда теплой и полуостров побил рекорд ноябрьских температур.
Во-вторых – масштабными стройками дорог, объектов культуры и образования.
В-третьих – отношением к русской культуре: в Крыму работают этнодизайнеры, проводятся выставки исконно русских народных промыслов. И они пользуются популярностью!
А есть еще и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых... Чего стоит "бронза", присужденная... дереву. Да не простому, а тому, под которым в 18 веке изменилась история полуострова.
В общем, как обычно, в Крыму есть что посмотреть, чем похвастаться и что показать!
© РИА Новости Крым

День народного единства отпраздновала вся России. Торжества были и в Новом Херсонесе.

День народного единства в Новом Херсонесе
1 из 22

День народного единства отпраздновала вся России. Торжества были и в Новом Херсонесе.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Керчи открыли часовню-памятник при храме Андрея Первозванного. Это знаковое место появилось в память об участии кубанских казаков в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году.

Часовня-памятник во имя Пресвятой Богородицы при храме апостола Андрея Первозванного и в память об участии кубанских казаков в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году. Керчь
2 из 22

В Керчи открыли часовню-памятник при храме Андрея Первозванного. Это знаковое место появилось в память об участии кубанских казаков в воссоединении Крыма с Россией в 2014 году.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"На солнце, вдоль рядов кукурузы". Герой РФ Дамир Юсупов встретился с крымскими студентами КФУ и рассказал о мужестве и мечте.

Дамир Юсупов, Герой России
3 из 22

"На солнце, вдоль рядов кукурузы". Герой РФ Дамир Юсупов встретился с крымскими студентами КФУ и рассказал о мужестве и мечте.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанк

80 лет тому начался Нюрнбергский процесс – международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

Нюрнбергский процесс (20 ноября 1945 г. - 1 октября 1946 г.). Международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии. Здание Нюрнбергского Дворца юстиции.
4 из 22

80 лет тому начался Нюрнбергский процесс – международный военный трибунал над бывшими руководителями гитлеровской Германии.

© РИА Новости . Евгений Халдей
Перейти в фотобанк
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри. Туристическая и рекреационная дорога проходит в сложных сейсмических условиях, с перепадом высот более километра.

Ремонт дороги на Ай-Петри
5 из 22

В Крыму проводят масштабные работы по строительству и реконструкции инженерных сооружений на автомобильной дороге Бахчисарай – Ялта через плато Ай-Петри. Туристическая и рекреационная дорога проходит в сложных сейсмических условиях, с перепадом высот более километра.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым

В Керчи реставрируют здание женской Романовской гимназии, в котором планируют открыть музей боевой славы города-героя.

Реставрация здания женской Романовской гимназии в Керчи
6 из 22

В Керчи реставрируют здание женской Романовской гимназии, в котором планируют открыть музей боевой славы города-героя.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Строительство многострадального нового театра кукол продвинулось уже на более чем на 70%. Здание украсят скульптурами.

Строительство кукольного театра в Симферополе
7 из 22

Строительство многострадального нового театра кукол продвинулось уже на более чем на 70%. Здание украсят скульптурами.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Минстрой Крыма

Так здание центра детского театрального искусства будет выглядеть после окончания всех работ.

Как будет выглядеть театр кукол в Симферополе
8 из 22

Так здание центра детского театрального искусства будет выглядеть после окончания всех работ.

© Минстрой Крыма
© РИА Новости Крым

Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы... Вся эта продукция на прилавках Крыма – результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю.

Исправительная колония в Керчи
9 из 22

Офисная мебель, скамейки, ограждения для больниц и школ, спецодежда, шкатулки, нарды и шахматы... Вся эта продукция на прилавках Крыма – результат труда осужденных в цехах исправительных колоний Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Республике Крым и Севастополю.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Евпатории работает крупный мукомольный завод. Он перерабатывает 1450 тонн зерна в сутки.

В Евпатории работает крупный мукомольный завод
10 из 22

В Евпатории работает крупный мукомольный завод. Он перерабатывает 1450 тонн зерна в сутки.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В диспетчерской службе Центра медицины катастроф в Крыму работают одни женщины. Именно они ответят, когда вам и вашим близким очень плохо, успокоят, посоветуют и пришлют по адресу почти ангелов в синей форме –медиков "скорой".

Диспетчеры центра медицины катастроф
11 из 22

В диспетчерской службе Центра медицины катастроф в Крыму работают одни женщины. Именно они ответят, когда вам и вашим близким очень плохо, успокоят, посоветуют и пришлют по адресу почти ангелов в синей форме –медиков "скорой".

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

В Крыму откроют творческие мастерские Российской академии художеств, а полотна художников полуострова отправят на выставки в крупные города России, это следует из соглашения, подписанного между РАХ и правительством Крыма.

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Правительством Республики Крым и Российской академии художеств
12 из 22

В Крыму откроют творческие мастерские Российской академии художеств, а полотна художников полуострова отправят на выставки в крупные города России, это следует из соглашения, подписанного между РАХ и правительством Крыма.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Житель Судака Ашот Саргсян и его друзья строят в городе первый мемориал в честь героев СВО.

Армянский волонтер Ашот Саргсян
13 из 22

Житель Судака Ашот Саргсян и его друзья строят в городе первый мемориал в честь героев СВО.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.

Русское народное творчество
14 из 22

В Симферополе в залах Палаты народных художественных промыслов и ремесел Республики Крым открылась выставка Жостовского подноса из коллекции мастеров Федоскинского института лаковой миниатюрной живописи.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Крымский дизайнер Татьяна Матюшкина исследует культурный код и русский стиль, создает вещи с уникальным декором, в которых угадывается русская этника.

Татьяна Матюшкина, этно-дизайнер
15 из 22

Крымский дизайнер Татьяна Матюшкина исследует культурный код и русский стиль, создает вещи с уникальным декором, в которых угадывается русская этника.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Центр детского туризма работает в Крыму более 90 лет. Он был основан для ребят, которые отправлялись в "Артек", а теперь в нем по всему Крыму занимаются 2,5 тысяч воспитанников.

Спортивное ориентирование для детей
16 из 22

Центр детского туризма работает в Крыму более 90 лет. Он был основан для ребят, которые отправлялись в "Артек", а теперь в нем по всему Крыму занимаются 2,5 тысяч воспитанников.

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

"Суворовский дуб" вошел в тройку победителей конкурса "Российское дерево года".

 Суворовский дуб вошёл в тройку победителей конкурса Российское дерево года
17 из 22

"Суворовский дуб" вошел в тройку победителей конкурса "Российское дерево года".

© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
© Фото из личного архива Льва Архипова

Осень в Крыму была аномально теплой. Рекорд тепла за 102 года был побит 23 ноября в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса.

В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
18 из 22

Осень в Крыму была аномально теплой. Рекорд тепла за 102 года был побит 23 ноября в Симферополе, термометры зафиксировали +24 градуса.

© Фото из личного архива Льва Архипова
© РИА Новости Крым

В Симферополе в середине ноября зацвела сирень. Аномалии погоды в Крыму говорят о глобальных переменах климата, считают ученые.

В Симферополе в середине ноября зацвела сирень
19 из 22

В Симферополе в середине ноября зацвела сирень. Аномалии погоды в Крыму говорят о глобальных переменах климата, считают ученые.

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Необычное тепло провоцировало живописные туманы.

Туман над Симферополем
20 из 22

Необычное тепло провоцировало живописные туманы.

© РИА Новости Крым
© Фото из личного архива Льва Архипова

Хоть на улице и тепло, но осенние шторма пришли "по расписанию".

В Крыму фотограф Лев Архипов проводит бесплатные экскурсии для ветеранов СВО в Новом Свете
21 из 22

Хоть на улице и тепло, но осенние шторма пришли "по расписанию".

© Фото из личного архива Льва Архипова
© РИА Новости Крым

А еще приближение зимы чувствуется по уже по-новогоднему наряженным магазинам и другим приметам. В Крыму открылось министерство новогодних дел.

Новый год в Крыму
22 из 22

А еще приближение зимы чувствуется по уже по-новогоднему наряженным магазинам и другим приметам. В Крыму открылось министерство новогодних дел.

© РИА Новости Крым
