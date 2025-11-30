https://crimea.ria.ru/20251130/sladkiy-noyabr-chem-udivil-posledniy-mesyats-oseni-v-krymu-1151267186.html

Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму

Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Сладкий ноябрь: чем удивил последний месяц осени в Крыму

Ноябрь 2025 года удивил крымчан и гостей полуострова, да и всю Россию. РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T20:28

2025-11-30T20:28

2025-11-30T20:28

фотоленты

крым

экология

герои сво

крымская погода

нюрнбергский процесс

природа

сельское хозяйство

культура

новый год в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/13/1151020557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_70efb7a152f03ec30bbd7a65d5501b74.jpg

Ноябрь 2025 года удивил крымчан и гостей полуострова, да и всю Россию. Во-первых, погодой: она была как никогда теплой и полуостров побил рекорд ноябрьских температур. Во-вторых – масштабными стройками дорог, объектов культуры и образования. В-третьих – отношением к русской культуре: в Крыму работают этнодизайнеры, проводятся выставки исконно русских народных промыслов. И они пользуются популярностью! А есть еще и в-четвертых, и в-пятых, и в-шестых... Чего стоит "бронза", присужденная... дереву. Да не простому, а тому, под которым в 18 веке изменилась история полуострова. В общем, как обычно, в Крыму есть что посмотреть, чем похвастаться и что показать!

https://crimea.ria.ru/20251127/kakim-budet-pervyy-mesyats-zimy-v-krymu-1151224805.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, экология, герои сво, крымская погода, нюрнбергский процесс, природа, сельское хозяйство, культура, новый год в крыму