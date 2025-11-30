"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире

https://crimea.ria.ru/20251130/sdelano-v-krymu-kakie-tovary-naibolee-populyarny-v-mire-1151197852.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Товарный знак "Сделано в Крыму", зарегистрированный недавно, предназначен для поддержки, продвижения и повышения узнаваемости продукции, произведенной на территории полуострова. Какие товары и услуги из Крыма популярны в разных странах – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксения Слуцкая.Сегодня, в период санкций, крымский полуостров в определенной мере ограничен в сотрудничестве с зарубежными компаниями, отметила она. Но, вопреки сложившейся ситуации, крымские товары экспортируются за рубеж, в том числе под брендом "Сделано в России".По мнению директора Центра поддержки экспорта, регистрация товарного знака "Сделано в Крыму" – это очень важная мера для объединения и позиционирования крымских товаров.По словам специалиста, сейчас к списку успешно реализуемых традиционных товаров из Крыма, таких как вино, сыр и косметика, добавились кондитерские товары и напитки. А особой популярностью за рубежом пользуется крымский травяной сбор, отметила гостья эфира.Стабильно высоким остается спрос в разных странах и на крымские удобрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколенияОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век

