https://crimea.ria.ru/20251130/sdelano-v-krymu-kakie-tovary-naibolee-populyarny-v-mire-1151197852.html
"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире
"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире - РИА Новости Крым, 30.11.2025
"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире
Товарный знак "Сделано в Крыму", зарегистрированный недавно, предназначен для поддержки, продвижения и повышения узнаваемости продукции, произведенной на... РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T19:17
2025-11-30T19:17
2025-11-30T19:17
радио "спутник в крыму"
ксения слуцкая
крым
сотрудничество
товарный знак "сделано в крыму"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151284838_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ebfa05fbd701a175fe2cc9d6b5f2665b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Товарный знак "Сделано в Крыму", зарегистрированный недавно, предназначен для поддержки, продвижения и повышения узнаваемости продукции, произведенной на территории полуострова. Какие товары и услуги из Крыма популярны в разных странах – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала директор Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксения Слуцкая.Сегодня, в период санкций, крымский полуостров в определенной мере ограничен в сотрудничестве с зарубежными компаниями, отметила она. Но, вопреки сложившейся ситуации, крымские товары экспортируются за рубеж, в том числе под брендом "Сделано в России".По мнению директора Центра поддержки экспорта, регистрация товарного знака "Сделано в Крыму" – это очень важная мера для объединения и позиционирования крымских товаров.По словам специалиста, сейчас к списку успешно реализуемых традиционных товаров из Крыма, таких как вино, сыр и косметика, добавились кондитерские товары и напитки. А особой популярностью за рубежом пользуется крымский травяной сбор, отметила гостья эфира.Стабильно высоким остается спрос в разных странах и на крымские удобрения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Природный антибиотик: в Крыму начнут выращивать душицу нового поколенияОт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаОт розы и лаванды к мяте и кориандру: крымской "эфиромасличке" почти век
https://crimea.ria.ru/20251111/krymskaya-kosmetika-stala-litsom-rossii-na-mezhdunarodnom-urovne-1150809610.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1d/1151284838_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f2fcabb012b89ce54dd6377a3e71281b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ксения слуцкая, крым, сотрудничество, товарный знак "сделано в крыму"
"Сделано в Крыму": какие товары наиболее популярны в мире
Новый бренд "Сделано в Крыму" разработан для продвижения крымской продукции за рубежом
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым.
Товарный знак "Сделано в Крыму", зарегистрированный недавно, предназначен для поддержки, продвижения и повышения узнаваемости продукции, произведенной на территории полуострова. Какие товары и услуги из Крыма популярны в разных странах – в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала директор Центра поддержки экспорта Республики Крым Ксения Слуцкая.
"Когда спрашивают – как же продвигать крымские товары? Я всегда отвечаю, что нет какого-то универсального способа, и каждая страна, каждый контрагент, с которым вы общаетесь – это индивидуальная, уникальная ситуация", – сказала гостья эфира.
Сегодня, в период санкций, крымский полуостров в определенной мере ограничен в сотрудничестве с зарубежными компаниями, отметила она. Но, вопреки сложившейся ситуации, крымские товары экспортируются за рубеж, в том числе под брендом "Сделано в России".
"Нужно отметить, что в любом случае каждый контрагент, который работает с Крымом, прекрасно понимает, что это – крымский товар, и хочет работать с крымским товаром. И покупатели прекрасно понимают, конечно, что это может быть связано с какими-то дополнительными ограничительными или бюрократическими процедурами", – разъяснила спикер.
По мнению директора Центра поддержки экспорта, регистрация товарного знака "Сделано в Крыму" – это очень важная мера для объединения и позиционирования крымских товаров.
"Мы знаем, что наращивается тенденция и внутри Российской Федерации, и в странах СНГ именно на покупку крымских товаров, потому что это модно, престижно, это качественные товары. Я думаю, что это будет иметь действительно очень хороший положительный эффект", – считает эксперт.
По словам специалиста, сейчас к списку успешно реализуемых традиционных товаров из Крыма, таких как вино, сыр и косметика, добавились кондитерские товары и напитки. А особой популярностью за рубежом пользуется крымский травяной сбор, отметила гостья эфира.
Стабильно высоким остается спрос в разных странах и на крымские удобрения.
"Приезжали даже очные делегации из Латинской Америки. Вы представляете, какой должен быть интерес, чтобы приехать в Крым? Они ехали неделю для того, чтобы на один день приехать на производство, в лабораторию и все это посмотреть. То есть вот это действительно, мне кажется, наша гордость. Действительно, это тот продукт и проект, который известен далеко за странами СНГ, именно по Крыму", – рассказала специалист.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: