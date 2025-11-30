Рейтинг@Mail.ru
ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 30.11.2025
https://crimea.ria.ru/20251130/pvo-otrabotala-nad-chernym-morem-1151309746.html
ПВО отработала над Черным морем
ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 30.11.2025
ПВО отработала над Черным морем
Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила десять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем
2025-11-30T23:50
2025-11-30T23:52
черное море
белгородская область
пво
вооруженные силы россии
новости
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила десять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще девять – над Белгородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
черное море
белгородская область
черное море, белгородская область, пво, вооруженные силы россии, новости, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО отработала над Черным морем

Над Черным морем сбили украинский беспилотник

23:50 30.11.2025 (обновлено: 23:52 30.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила десять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.
"В период с 20:00 мск до 23:30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще девять – над Белгородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.
