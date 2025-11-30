https://crimea.ria.ru/20251130/pvo-otrabotala-nad-chernym-morem-1151309746.html
ПВО отработала над Черным морем
ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T23:50
2025-11-30T23:50
2025-11-30T23:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила десять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще девять – над Белгородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251130/oskolkami-ot-sbitoy-vozdushnoy-tseli-v-sevastopole-tyazhelo-ranena-devochka-1151308071.html
