ПВО отработала над Черным морем

ПВО отработала над Черным морем - РИА Новости Крым, 30.11.2025

ПВО отработала над Черным морем

Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила десять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает... РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30T23:50

2025-11-30T23:50

2025-11-30T23:52

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Российская ПВО вечером в воскресенье перехватила и уничтожила десять украинских беспилотников над регионами России, в том числе один над Черным морем, сообщает Минобороны РФ.Один украинский дрон был ликвидирован над Черным морем, еще девять – над Белгородской областью, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

