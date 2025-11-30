Рейтинг@Mail.ru
Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251130/putin-v-soboleznovaniyakh-o-smerti-shilovskogo-nazval-ego-neordinarnym-1151299208.html
Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным
Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным
Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а РИА Новости Крым, 30.11.2025
2025-11-30T12:03
2025-11-30T12:03
всеволод шиловский
утраты
кино
театр
культура
россия
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151193343_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_2e129d19d0c43f8c1f738976c07b9c0e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а также ярким и неординарным человеком.Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Прощание с ним проходит в его московском театре-студии в воскресенье. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Президент РФ отметил, что Шиловский пользовался уважением коллег и искренней любовью посетителей его театра.Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф", "Судьба" и многих других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
ссср
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1a/1151193343_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ea7753c707a63a8d675e800d274f721d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всеволод шиловский, утраты, кино, театр, культура, россия, ссср, общество
Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным

Путин в соболезнованиях о смерти Всеволода Шиловского назвал его ярким и неординарным

12:03 30.11.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктер, режиссер Всеволод Шиловский
Актер, режиссер Всеволод Шиловский - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а также ярким и неординарным человеком.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Прощание с ним проходит в его московском театре-студии в воскресенье. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
"Ушел из жизни Всеволод Николаевич Шиловский - талантливый режиссер и актер, яркий и неординарный, безгранично увлеченный избранным делом человек", - говорится в телеграмме, зачитанной ведущим церемонии.
Президент РФ отметил, что Шиловский пользовался уважением коллег и искренней любовью посетителей его театра.
"Светлая память о народном артисте России Всеволоде Шиловском навсегда сохранится в сердцах его родных, друзей, коллег и учеников", - заключил глава государства.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф", "Судьба" и многих других.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Всеволод ШиловскийУтратыКиноТеатрКультураРоссияСССРОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Более миллиона человек приняли участие в выборах парламента Киргизии
13:162 человека погибли и один пострадал при ударе ВСУ в Белгородской области
13:02Криминал или случайность: СК ждет доклад о гибели студента в Крыму
12:55Группировка "Центр" зашла в Гришино
12:48Удары по ВПК Украины: уничтожены склады горючего и место запуска дронов
12:43Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 146
12:20Над Крымом отработала ПВО
12:03Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным
11:45"Она научила любить": крымчане рассказали о своих мамах - ВИДЕО
11:26В Керчи больше тысячи абонентов остались без газа из-за трех аварий
10:48Обезопасить сделки с недвижимостью от мошенников – советы нотариуса
10:04МИД Казахстана выразил Украине протест из-за атаки на КТК
09:45Крым ответил на резолюцию Европарламента о непризнании полуострова
09:22Пора "переобуваться": что нужно знать автомобилистам перед зимой в Крыму
08:41В США семейная встреча закончилась стрельбой: четверо погибли и 10 ранены
08:36Многоквартирный дом поврежден в Славянске-на-Кубани из-за БПЛА
08:25Шесть дронов ВСУ сбиты над Черным морем
08:08День матери – инфографика
07:43Долги в наследство – как узнать о кредитах умерших родственников
07:09Почему ОГЭ и ЕГЭ отменять нельзя
Лента новостейМолния