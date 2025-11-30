https://crimea.ria.ru/20251130/putin-v-soboleznovaniyakh-o-smerti-shilovskogo-nazval-ego-neordinarnym-1151299208.html

Путин в соболезнованиях о смерти Шиловского назвал его неординарным

Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин в соболезнованиях в связи со смертью народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского назвал его талантливым актером и режиссером, а также ярким и неординарным человеком.Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Прощание с ним проходит в его московском театре-студии в воскресенье. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Президент РФ отметил, что Шиловский пользовался уважением коллег и искренней любовью посетителей его театра.Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961 год, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссера. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф", "Судьба" и многих других.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

