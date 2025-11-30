Рейтинг@Mail.ru
Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело
Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело
Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело
В УВД российской администрации Харьковской области заведено уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В УВД российской администрации Харьковской области заведено уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело

Заведено уголовное дело против главы офиса Зеленского Андрея Ермака

14:17 30.11.2025 (обновлено: 14:34 30.11.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийЭкс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
Экс-глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В УВД российской администрации Харьковской области заведено уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.
"(Ермак – ред.) подозревается в пособничестве (часть 5 статьи 33 УК РФ) в планировании, подготовке, развязыванию и ведению агрессивной войны (стать. 353 УК РФ), применении запрещенных средств и методов ведения войны (статья 356 УК РФ). В случае получения какой-либо информации в отношении Ермака А.Б. просьба сообщить в Telegram-бот обратной связи УВД ВГА Харьковской области", – говорится в Telegram-канале ведомства.
28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".
