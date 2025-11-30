https://crimea.ria.ru/20251130/protiv-glavy-ofisa-zelenskogo-ermaka-zaveli-ugolovnoe-delo-1151301441.html

Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело

Против главы офиса Зеленского Ермака завели уголовное дело

В УВД российской администрации Харьковской области заведено уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство. РИА Новости Крым, 30.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В УВД российской администрации Харьковской области заведено уголовное дело против экс-главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, сообщает ведомство.28 ноября в Киеве НАБУ и САП провели обыски у Ермака на фоне коррупционного скандала на Украине. Ермак подтвердил, что в его квартире проходят обыски и заявил, что следователям предоставлен полный доступ, никаких препятствий для их работы нет. В тот же день Владимир Зеленский заявил, что глава его офиса подал заявление об отставке, которую руководитель киевского режима принял. Также Ермак отстранен о руководства украинской делегации на переговорах по мирному урегулированию. Бывший глава офиса Зеленского заявил, что "его оскорбили", и объявил о намерении "уйти на фронт".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто инициировал обыски у ЕрмакаКоррупционный скандал на Украине может осложнить переговоры – КремльВ Верховной раде призвали арестовать Зеленского

