Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"

Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории" - РИА Новости Крым, 30.11.2025

Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"

Просветительский проект из Севастополя "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" занял первое место на Всероссийской премии "Голос истории" в номинации... РИА Новости Крым, 30.11.2025

2025-11-30

2025-11-30T18:48

2025-11-30T18:48

севастополь

новости севастополя

история

конкурс

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Просветительский проект из Севастополя "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" занял первое место на Всероссийской премии "Голос истории" в номинации "Лучший образовательный проект", сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Глава региона рассказал, что проект посвящен первой обороне Севастополя 1854-1855 годов. В его рамках больше 7,5 тысяч школьников и студентов в формате "живой истории" узнали о событиях тех времен через мастер-классы, реконструкции и встречи с экспертами. Также участникам проводили экскурсии по местам боевой славы.Он уточнил, что всего в конкурсе участвовали 17 регионов России. Победителя выбирали из 29 проектов.Ранее сообщалось, что четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Весь пьедестал наш: вина из Севастополя покорили жюри конкурса в КитаеШкольница из Симферополя выиграла конкурс культурных инициативКрымские студенты-медики стали лучшими в России

севастополь

2025

Новости

севастополь, новости севастополя, история, конкурс