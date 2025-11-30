Рейтинг@Mail.ru
Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"
Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"
Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории" - РИА Новости Крым, 30.11.2025
Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"
Просветительский проект из Севастополя "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" занял первое место на Всероссийской премии "Голос истории" в номинации... РИА Новости Крым, 30.11.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/1e/1151306410_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e832d10bbc3571bda3a97a17dd09da24.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Просветительский проект из Севастополя "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" занял первое место на Всероссийской премии "Голос истории" в номинации "Лучший образовательный проект", сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Глава региона рассказал, что проект посвящен первой обороне Севастополя 1854-1855 годов. В его рамках больше 7,5 тысяч школьников и студентов в формате "живой истории" узнали о событиях тех времен через мастер-классы, реконструкции и встречи с экспертами. Также участникам проводили экскурсии по местам боевой славы.Он уточнил, что всего в конкурсе участвовали 17 регионов России. Победителя выбирали из 29 проектов.Ранее сообщалось, что четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025".
Просветительский проект из Севастополя победил в "Голосе истории"

Просветительский проект из Севастополя победил во Всероссийской премии "Голос истории"

© Telegram Михаил РазвожаевПросветительский проект из Севастополя "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" стал победителем Всероссийской премии "Голос истории"
Просветительский проект из Севастополя Первая оборона Севастополя. Потомству в пример стал победителем Всероссийской премии Голос истории
© Telegram Михаил Развожаев
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Просветительский проект из Севастополя "Первая оборона Севастополя. Потомству в пример" занял первое место на Всероссийской премии "Голос истории" в номинации "Лучший образовательный проект", сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
Глава региона рассказал, что проект посвящен первой обороне Севастополя 1854-1855 годов. В его рамках больше 7,5 тысяч школьников и студентов в формате "живой истории" узнали о событиях тех времен через мастер-классы, реконструкции и встречи с экспертами. Также участникам проводили экскурсии по местам боевой славы.
"Эта победа – закономерное признание уникальности проекта, который объединяет подрастающее поколение вокруг истории, подвигов и ценностей, заложивших основы стойкости нашего города", – подчеркнул Развожаев.
Он уточнил, что всего в конкурсе участвовали 17 регионов России. Победителя выбирали из 29 проектов.
Ранее сообщалось, что четыре крымских проекта, касающихся детского, пешеходного, гастрономического туризма и других направлений, стали лауреатами ХII Всероссийской туристской премии "Маршрут года-2025".
